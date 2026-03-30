Đà Nẵng đấu thầu khu đô thị sườn đồi hơn 13.000 tỉ đồng 30/03/2026 20:17

(PLO)- Đà Nẵng sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị đông nam sườn đồi, tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỉ đồng.

Ngày 30-3, UBND TP Đà Nẵng cho hay UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị đông nam sườn đồi. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỉ đồng, triển khai tại xã Bà Nà và phường Hòa Khánh.

Mục tiêu hoạt động của dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất. TP Đà Nẵng thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Khu vực đông nam sườn đồi ở Đà Nẵng sẽ có thêm khu đô thị hơn 13.000 tỉ đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án nhằm đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ. Trong đó bao gồm hệ thống hạ tầng xã hội, tiện ích đi kèm, nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua, quyền sử dụng đất…

Tổng diện tích của dự án hơn 2,5 triệu m². Về cơ cấu sử dụng đất, dự án dành khoảng 877.000 m² cho xây dựng nhà ở. Trong đó, quỹ đất phát triển nhóm nhà ở xã hội khoảng 175.000 m², chiếm khoảng 20% tổng diện tích đất nhóm nhà ở mới.

Tổng số nhà ở riêng lẻ khoảng 922 căn, số căn hộ chung cư khoảng 14.213 căn. Dự án dự kiến có quy mô dân số khoảng 37.800 người, trong đó dân số thường trú gần 38.000 người, dân số vãng lai hơn 6.330 người.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Về tiến độ, dự án góp vốn và huy động vốn từ quý 2-2026 đến quý 4-2032.

Dự án bắt đầu xây dựng từ quý 4-2027; hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác từ quý 4-2032.