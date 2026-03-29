Đà Nẵng đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ 29/03/2026 11:17

(PLO)- Toàn địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, trong đó có nội dung cấm kinh doanh buôn bán trên vỉa hè.

Sáng 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Lễ ra quân cấp TP đồng thời diễn ra tại Quảng trường 29-3 (phường Hòa Cường) và Công viên trung tâm (phường Hội An).

Phát động lễ ra quân tại Quảng trường 29-3, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Đây là chương trình hành động có ý nghĩa lâu dài nhằm xây dựng môi trường đô thị kỷ cương, an toàn, sạch đẹp.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và nâng tầm hình ảnh TP đối với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lực lượng chức năng phường Hòa Cường nhắc nhở người dân đảm bảo trật tự vỉa hè ngay sau lễ phát động. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp theo đúng lộ trình. Đặc biệt phải xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Việc triển khai phải được duy trì liên tục, tránh tình trạng làm theo phong trào, bảo đảm đạt yêu cầu và tiến độ đề ra.

Phát biểu hưởng ứng, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán vẫn còn xảy ra.

Một số khu vực còn tình trạng để rác không đúng nơi, không đúng thời gian quy định. Điểm tập kết rác lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị vẫn còn diễn ra ở một số địa bàn.

Ngay sau lễ ra quân, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh, cá nhân bằng hình thức đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ số để người dân phát hiện, tố giác vi phạm.

Đà Nẵng sẽ kẻ vạch phân định phạm vi sử dụng tạm thời làm nơi để xe máy và phạm vi dành cho người đi bộ, hướng dẫn sử dụng vỉa hè đúng quy định.

Cùng với đó là dọn dẹp vỉa hè, yêu cầu người dân tháo dỡ, di dời các vật cản trên vỉa hè như hàng hóa, các biển hiệu di động, chậu cây.... TP không cho phép người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán; từng bước xóa bỏ “chợ cóc”, “chợ tạm”.

Người dân không được để các chậu cây cảnh trên vỉa hè. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nam, việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp; hoàn thành xong trước 31-3.

Giai đoạn 2, các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn TP (hoàn thành trước 30-4).

Giai đoạn 3, các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời tập trung phòng ngừa, đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn trên địa bàn quản lý.

“Yếu tố then chốt chính là ý thức của người dân. Mỗi người dân cần nhận thức rõ rằng vỉa hè là không gian công cộng. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là nghĩa vụ và quyền lợi của chính mình”, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng nhấn mạnh.