Cận cảnh vỉa hè trung tâm Đà Nẵng trước ngày cấm kinh doanh buôn bán

(PLO)- Hầu hết vỉa hè ở các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng đều được người dân tận dụng để kinh doanh buôn bán. TP đã có kế hoạch chấm dứt thực trạng này.
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch số 109 triển khai thực hiện công tác quản lý bảo đảm trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP.
Theo đó, TP nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Người dân không được phép đặt để, lắp đặt các biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh… trên vỉa hè, lòng đường.
Ghi nhận của PV ngày 25-3 tại nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng (các phường Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, An Hải...), thực trạng chung là người dân đều tận dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Trong ảnh là vỉa hè đường Phạm Cự Lượng, phường An Hải, gần khu vực có nhiều trường học. Ảnh: TẤN VIỆT
Trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Ngũ Hành Sơn), một trong những tuyến đường kinh doanh ẩm thực sầm uất, vỉa hè được tận dụng tối đa để kê bàn ghế, quầy hàng buôn bán. Ảnh: TẤN VIỆT
Ở phường Sơn Trà, trên tuyến đường Ngô Trí Hòa, nhiều tiểu thương bày hàng hóa buôn bán tràn cả xuống lòng đường. Thực trạng này đã diễn ra thời gian dài. Ảnh: TẤN VIỆT
Cạnh đó trên đường Hải Phòng, vỉa hè được tận dụng triệt để nhiều năm qua để buôn bán hàng ăn uống. Ảnh: TẤN VIỆT
Thực trạng vỉa hè đường Ông Ích Khiêm, một trong những tuyến phố kinh doanh sầm uất nhất Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT