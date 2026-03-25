Cận cảnh vỉa hè trung tâm Đà Nẵng trước ngày cấm kinh doanh buôn bán 25/03/2026 14:02

(PLO)- Hầu hết vỉa hè ở các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng đều được người dân tận dụng để kinh doanh buôn bán. TP đã có kế hoạch chấm dứt thực trạng này.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch số 109 triển khai thực hiện công tác quản lý bảo đảm trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP.

Theo đó, TP nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Người dân không được phép đặt để, lắp đặt các biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh… trên vỉa hè, lòng đường.

Ghi nhận của PV ngày 25-3 tại nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng (các phường Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, An Hải...), thực trạng chung là người dân đều tận dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Trong ảnh là vỉa hè đường Phạm Cự Lượng, phường An Hải, gần khu vực có nhiều trường học. Ảnh: TẤN VIỆT

Trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Ngũ Hành Sơn), một trong những tuyến đường kinh doanh ẩm thực sầm uất, vỉa hè được tận dụng tối đa để kê bàn ghế, quầy hàng buôn bán. Ảnh: TẤN VIỆT

Ở phường Sơn Trà, trên tuyến đường Ngô Trí Hòa, nhiều tiểu thương bày hàng hóa buôn bán tràn cả xuống lòng đường. Thực trạng này đã diễn ra thời gian dài. Ảnh: TẤN VIỆT

Một quán phở trên đường Lý Tự Trọng (phường Hải Châu) kê bàn ghế ra vỉa hè cho thực khách ngồi. Ảnh: TẤN VIỆT

Không còn nhìn thấy vỉa hè trên đường Phạm Phú Thứ, khu vực gần chợ Hàn. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuyến đường Lê Độ (phường Thanh Khê) cũng trong cảnh tương tự. Ảnh: TẤN VIỆT

Cạnh đó trên đường Hải Phòng, vỉa hè được tận dụng triệt để nhiều năm qua để buôn bán hàng ăn uống. Ảnh: TẤN VIỆT

Thực trạng vỉa hè đường Ông Ích Khiêm, một trong những tuyến phố kinh doanh sầm uất nhất Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trên đường Hồ Hán Thương (phường Sơn Trà) có gia đình ngang nhiên để các chậu cây cảnh to đùng biến vỉa hè thành sân nhà mình. Rất nhiều người bức xúc trước việc này.

Theo kế hoạch 109 của UBND TP Đà Nẵng, TP đưa ra phương án kẻ vạch phân định vỉa hè dựa trên bề rộng. Vỉa hè dưới 4 m sẽ bố trí 1,5 m sát nhà dân cho người đi bộ, phần còn lại (nếu đủ điều kiện) dùng để xe máy. Vỉa hè từ 4 m đến dưới 6 m sẽ dành khoảng 2 m sát bó vỉa hè để xe máy, còn lại dành cho người đi bộ. Vỉa hè từ 6 m trở lên sẽ dành khoảng 3,5 m sát bó vỉa hè để xe máy, còn lại dành cho người đi bộ. Ảnh: TẤN VIỆT