Nhà hỏa táng 12 tỉ đồng ở Đà Nẵng bỏ hoang hơn 2 thập kỷ 24/03/2026 16:38

(PLO)- Nhà hỏa táng Hội An với số vốn hơn 12 tỉ đồng, xây dựng từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, lãng phí tiền tỉ.

Dự án Nhà hỏa táng Hội An được UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) phê duyệt vào tháng 4-2004, với số vốn đầu tư 12 tỉ đồng. Công trình xây dựng tại thôn Bến Trễ (xã Cẩm Hà, TP Hội An, nay là phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng).

Tháng 9-2005, Công ty Công trình Công cộng Hội An khởi công xây dựng và dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối tháng 12-2006 nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các khu nghĩa trang.

Thế nhưng, hơn hai thập kỷ, công trình vẫn chưa hoàn thành và không có dấu hiệu hoàn thành, phải bỏ hoang. Hầu hết các hạng mục thi công dang dở xuống cấp nghiêm trọng, lãng phí cả chục tỉ đồng.

Ghi nhận của PV, khuôn viên dự án rộng gần 2 ha cây cối mọc um tùm, bao phủ trên nhiều hạng mục dang dở, đường ống dẫn nước bị đào bới. Dự án không có ai trông coi, người dân thường xuyên vào bên trong đổ rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Khu nhà chính và khu hỏa táng hư hỏng nghiêm trọng. Phần mái bị gió thổi bay, tường bong tróc cùng nhiều phần đang xây dựng dang dở.

Người dân sống gần khu vực cho biết, tình trạng bỏ hoang kéo dài khiến khu đất rộng lớn trở nên nhếch nhác. Điều này vừa gây lãng phí tài nguyên đất đai, vừa ảnh hưởng đến đời sống và cảnh quan khu dân cư.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho hay sau sáp nhập địa phương không bàn giao tiếp quản dự án này. Bởi dự án đầu tư đã lâu, được thanh quyết toán trong giai đoạn trước đó nhiều năm.

Theo ông Dũng, khu vực dự án nằm cạnh bãi rác Cẩm Hà, hiện nay đang quá tải. Khu vực này hoang vắng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường khiến địa phương "đau đầu".

