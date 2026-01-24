Tìm nhà đầu tư cho dự án resort 'đắp chiếu' lãng phí hơn chục năm ở Huế

(PLO)- Sở hữu vị trí đắc địa nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, khu đất vàng rộng gần 7 ha sẽ được tổ chức đấu giá để tìm nhà đầu tư.
Nằm ẩn mình trên cung đường du lịch huyết mạch Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân), khu đất rộng gần 7 ha từng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn du lịch đẳng cấp của Cố đô Huế với cái tên mỹ miều "Làng Việt".
Thế nhưng, trái ngược với viễn cảnh nhộn nhịp của một dự án resort 5 sao, nơi đây suốt hơn 10 năm qua chỉ là những khối bê tông dở dang, nằm lặng lẽ giữa cỏ dại và rêu phong.
Đầu tháng 2-2026 tới đây, TP Huế sẽ chính thức tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu vực này. Điều này mở ra hy vọng thay áo mới cho một vùng đất giàu tiềm năng, nằm kế bên những di sản văn hóa thế giới.