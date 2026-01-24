Tìm nhà đầu tư cho dự án resort 'đắp chiếu' lãng phí hơn chục năm ở Huế 24/01/2026 10:22

(PLO)- Sở hữu vị trí đắc địa nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, khu đất vàng rộng gần 7 ha sẽ được tổ chức đấu giá để tìm nhà đầu tư.

Nằm ẩn mình trên cung đường du lịch huyết mạch Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân), khu đất rộng gần 7 ha từng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn du lịch đẳng cấp của Cố đô Huế với cái tên mỹ miều "Làng Việt".

Clip: Bên trong dự án resort "đắp chiếu" hơn chục năm ở Huế trước ngày tìm chủ mới.

Thế nhưng, trái ngược với viễn cảnh nhộn nhịp của một dự án resort 5 sao, nơi đây suốt hơn 10 năm qua chỉ là những khối bê tông dở dang, nằm lặng lẽ giữa cỏ dại và rêu phong.

Đầu tháng 2-2026 tới đây, TP Huế sẽ chính thức tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu vực này. Điều này mở ra hy vọng thay áo mới cho một vùng đất giàu tiềm năng, nằm kế bên những di sản văn hóa thế giới.

Toàn cảnh khu đất rộng gần 7 ha nhìn từ trên cao, nằm lọt thỏm giữa không gian xanh mát của phường Thủy Xuân. Vị trí này được đánh giá là "đất vàng" khi nằm trên trục đường kết nối các điểm du lịch nổi tiếng.

Tường rào của dự án cũ (Khu du lịch sinh thái Làng Việt) vẫn còn hiện diện nhưng đã nhuốm màu thời gian. Năm 2009, doanh nghiệp từng khởi công rầm rộ tại đây nhưng sau đó dự án rơi vào cảnh "đắp chiếu" và bị thu hồi.

Những khung nhà xây dựng dở dang trơ trọi khung sắt và bê tông. Sự hoang lạnh bao trùm lên nơi từng được định hướng là khu nghỉ dưỡng mang đậm bản sắc văn hóa Huế.

Cỏ dại mọc um tùm xâm lấn lối đi và các hạng mục công trình. Suốt nhiều năm qua, khu vực này trở thành "điểm chết" lãng phí tài nguyên đất đai của thành phố.

Một số công trình kiến trúc còn dang dở.

Mặt tiền khu đất trải dài trên tuyến đường Huyền Trân Công Chúa. Đây là tuyến đường du lịch dẫn du khách đến Làng hương Thủy Xuân, Lăng Tự Đức và Đồi Vọng Cảnh.

Từ khu đất đấu giá, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các di tích lịch sử văn hóa. Sự kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi là một trong những ưu điểm lớn nhất để thu hút các nhà đầu tư trong đợt đấu giá tới.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (thuê đất 50 năm) là hơn 194 tỉ đồng. Để tham gia, các nhà đầu tư phải đặt trước gần 39 tỉ đồng.

﻿ Định hướng quy hoạch mới vẫn giữ nguyên tính chất là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên vốn có.

Dự án mới khi hoàn thành sẽ đạt chuẩn 5 sao, bao gồm khu lưu trú 250 giường, trung tâm hội nghị 300 chỗ ngồi cùng các tiện ích vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Tổng mức đầu tư cho dự án mới ước tính khoảng 382 tỉ đồng. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ phải cam kết đưa dự án vào khai thác không quá 30 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.