1 dự án giúp bảo vệ hơn 281.000 ha đất nông nghiệp vùng ĐBSCL 23/01/2026 18:57

(PLO)- Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL có hệ thống giám sát bờ biển được đánh giá là một bước tiến vượt bậc khi lần đầu tiên Việt Nam sở hữu một hệ thống giám sát đường bờ hiện đại và đồng bộ.

Chiều 23-1, tại Cần Thơ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&MT phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – Pha 2 (MCRP) sau 7 năm triển khai.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&MT phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&MT, cho biết MCRP không chỉ là một dự án hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần, mà là một hành trình đồng hành đầy trách nhiệm để bảo vệ vùng đất ĐBSCL trước những thách thức khắc nghiệt của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dưới góc độ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, ông Tiến bày tỏ đánh giá rất cao những đóng góp mang tính khai phá của dự án như Hệ thống giám sát bờ biển; Nghiên cứu sạt lở tại miền núi phía Bắc; Mô hình cống ngăn mặn tại Cà Mau.

Trong đó, hệ thống giám sát bờ biển là một bước tiến vượt bậc, lần đầu tiên Việt Nam sở hữu một hệ thống giám sát đường bờ hiện đại và đồng bộ. Hệ thống này chính là “chìa khóa” giúp các cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp của Việt Nam chuyển từ thế bị động sang chủ động trong công tác giám sát sạt lở bờ biển.

Nghiên cứu sạt lở tại miền núi phía Bắc tại khu vực Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), mang lại những đánh giá khoa học về sạt lở đất tại đây, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con vùng cao.

Mô hình cống ngăn mặn tại Cà Mau với những thử nghiệm đã thành công và được sự công nhận của chính quyền địa phương. Mô hình này không chỉ giúp giảm mất đất, mà điều quan trọng nhất là dự án đã thay đổi được thói quen của người dân, giúp họ tiếp cận với những giải pháp ngăn mặn thông minh thay vì các biện pháp đắp đập tạm bợ.

Ngoài ra, ông Tiến cũng đánh giá dự án đã để lại dấu ấn đặc biệt khi đưa ra giải pháp tiêu thoát nước cho đô thị nhỏ trong vùng ĐBSCL…

Theo thông tin tại hội thảo, MCRP là dự án hợp tác phát triển do Chính phủ Đức, Thụy Sĩ tài trợ; Bộ NN&MT là cơ quan chủ quản.

Chương trình do Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Xây dựng, GIZ cùng với các tỉnh ĐBSCL và tỉnh Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang) thực hiện. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các cơ quan của Việt Nam cải thiện công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển ĐBSCL… Dự án có mức đầu tư 194 triệu Euro.

MCRP đã thành lập được 21 trạm quan trắc nước kỹ thuật số, cung cấp dữ liệu nước theo thời gian thực cho khoảng 400.000 người dùng. Các trạm này giúp bảo vệ 281.521 ha đất nông nghiệp khỏi tình trạng xâm nhập mặn, bảo vệ sinh kế nông nghiệp, thủy sản bền vững.

Cạnh đó, dự án đã thực hiện 8 mô hình thí điểm về hệ thống thoát nước đô thị bền vững tại ĐBSCL và đã tăng cường khả năng chống chịu lũ cho 133.400 người, bảo vệ nhà cửa, cơ sở hạ tầng…