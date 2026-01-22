Nỗ lực thảm nhựa đường Nguyễn Thị Định trước Tết Nguyên đán 2026 22/01/2026 17:41

(PLO)- Chủ đầu tư dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang đẩy nhanh tiến độ, thảm nhựa từng đoạn để đảm bảo đi lại cho người dân.

Theo ghi nhận của PV PLO, hiện nay dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy đang được mở rộng từ 7 m lên 30 m với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng.

Hiện dự án đang được chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức gấp rút triển khai, đẩy nhanh tiến độ.

Hiện đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục như thảm đá, lu nền, xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa hè... Tất cả đang khẩn trương, công trường thi công nhộn nhịp công nhân, máy móc.

Công trường mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang gấp rút thi công.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết hiện nay dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đạt hơn 60%, nỗ lực tới Tết Nguyên đán sẽ đạt 70%.

Chủ đầu tư cho biết hiện dự án còn vướng mặt bằng của 20 hộ dân. Trong đó, phường Cát Lái còn 18 hộ dân, phường Bình Trưng còn 2 hộ dân. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với phường tiến hành vận động người dân bàn giao mặt bằng càng sớm càng tốt. Chậm nhất tới quý I-2026 phải có toàn bộ mặt bằng để hoàn thiện dự án vào quý II.

Đặc biệt, vấn đề di dời hạ tầng kỹ thuật trên đường Nguyễn Thị Định cũng cực kỳ quan trọng. Hiện đang vướng lưới điện trung thế, hạ thế chưa được di dời. Trong khi các đơn vị chức năng đang chờ sở, ngành hướng dẫn do có quy định mới.

"Có mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật sớm sẽ giúp dự án hoàn thành sớm hoặc đúng tiến độ. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị để tới quý II-2026 hoàn thành toàn bộ dự án mở rộng Nguyễn Thị Định. Trước mắt sẽ thảm nhựa từng đoạn, đảm bảo đi lại, vệ sinh môi trường phục vụ người dân đón Tết" - đại diện chủ đầu tư thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công trên đường Nguyễn Thị Định:

Đường Nguyễn Thị Định sẽ được mở rộng lên 30 m.

Hiện chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nhiều đoạn đường đang được thảm đá.

Một số đoạn được triển khai đường ống thoát nước.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng tiến hành lu nền, thảm nhựa từng đoạn.

Đường điện hiện chưa được di dời.

Dự kiến trong quý II-2026 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.

Trước mắt chủ đầu tư sẽ thi công cuốn chiếu, đảm bảo đi lại cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán này.

Công trường dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định nhộn nhịp.