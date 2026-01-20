TP.HCM sẽ mở rộng đường Nguyễn Thị Định lên tới 60 m 20/01/2026 15:37

(PLO)- Theo Ban Giao thông, việc mở rộng đường Nguyễn Thị Định để đồng bộ với cầu Cát Lái nối TP.HCM - Đồng Nai.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng báo cáo về quy mô mặt cắt ngang đường Nguyễn Thị Định thuộc dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định.

Theo báo cáo, đường Nguyễn Thị Định sẽ mở rộng từ 24 m lên đến 60 - 73 m. Đây sẽ là tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái, cầu Cát Lái hình thành trong tương lai. Đoạn đường Nguyễn Thị Định được nâng cấp dài gần 2 km, từ nút giao Mỹ Thủy đến bến phà Cát Lái, đoạn nhỏ nhất có 8 làn xe, rộng nhất là 14 làn xe.

Trong tương lai, đường Nguyễn Thị Định sẽ mở rộng lên tới 60 m. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Ban Giao thông, các đồ án quy hoạch được duyệt có liên quan (đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức cũ, đồ án quy hoạch chung TP.HCM), lộ giới của đường Nguyễn Thị Định có bề rộng 60 m. Trên cơ sở dự báo lưu lượng và dự kiến quy mô mặt cắt ngang nêu trên, khi thống nhất quy mô mặt cắt ngang đường Nguyễn Thị Định sẽ phải thực hiện điều chỉnh các quy hoạch.

Trên cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng của các phương án, Ban Giao thông kiến nghị chọn phương án 1A và đề nghị Sở Xây dựng xem xét có ý kiến thống nhất đối với phương án mặt cắt ngang tuyến là 60 m.

Sau khi được thống nhất, Ban Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương để xây dựng hoàn chỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm sớm trình cấp thẩm quyền trong quý I-2026.

Như vậy, trong tương lai, trục đường Nguyễn Thị Định sẽ được mở rộng, đồng thời, cầu Cát Lái được hoàn thành vào năm 2029 và nút giao Mỹ Thủy hoàn thành đồng bộ sẽ góp phần xóa bỏ tình trạng ùn ứ cho khu vực trong thời gian tới.