Quy định mới nhất về cấp giấy phép xây dựng 22/01/2026 15:49

Căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Nội dung sửa đổi gắn với phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong quản lý Nhà nước về xây dựng.

Thời hạn giải quyết thủ tục tối đa 30 ngày với cấp tỉnh

Theo quyết định này, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tiếp tục được phân định theo cấp công trình. Trong đó, Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế vẫn đảm nhiệm việc cấp giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. Việc này thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

Khi được giao nhiệm vụ, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định hoặc không đúng thực tế, cơ quan cấp phép phải thông báo một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện.

Công trình cấp I, cấp II là các công trình đặc biệt quan trọng có quy mô lớn. Ảnh: V.LONG

Nếu sau khi bổ sung mà hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan cấp phép phải tiếp tục có văn bản hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp việc bổ sung vẫn không đạt yêu cầu theo thông báo, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình này là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xem xét thêm, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, thời gian kéo dài không quá 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Cấp xã giải quyết hồ sơ trong 20 ngày

Bộ Xây dựng cũng cho phép UBND cấp xã trực tiếp cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, UBND cấp xã được cấp giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III và cấp IV theo quy định.

Với thẩm quyền này, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết hồ sơ được quy định cụ thể, tương tự như đối với cấp trên nhưng được rút gọn, phù hợp với quy mô công trình.

Cụ thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Nếu hồ sơ thiếu, không đúng quy định hoặc không phù hợp thực tế, cơ quan cấp phép phải thông báo một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đạt yêu cầu theo thông báo, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo rõ lý do không cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV.

Đối với trường hợp cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng, cơ quan cấp phép có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng. Trên cơ sở đó, cơ quan này sẽ gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Hết thời hạn này, nếu không có ý kiến phản hồi thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ quy định hiện hành để quyết định việc cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình.

Theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hoặc 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, cơ quan có thẩm quyền cấp xã phải xem xét và quyết định việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV.

Việc phân cấp mạnh cho cấp xã được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho cấp trên, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục xây dựng tại địa phương.

Quy định trên có hiệu lực từ 15-1.