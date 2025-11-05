Xây nhà ở riêng lẻ, khi nào được miễn giấy phép xây dựng? 05/11/2025 14:04

(PLO)- Trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được thẩm định thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng.

Đặt câu hỏi trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bạn đọc Dương Thị Thanh Mai hỏi: Đất của gia đình tôi nằm trong quy hoạch chi tiết Bắc Cổ Nhuế - Chèm 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thửa đất phù hợp với quy hoạch đất ở. Tôi xin hỏi, thửa đất của gia đình tôi có được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng không?

Ảnh minh hoạ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Giải đáp vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định hiện hành tại điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng), được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt 2025, công trình được miễn giấy phép xây dựng:

Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thì thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ bà Mai nêu, nếu không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng như nêu trên thì phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.