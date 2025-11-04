Công an chỉ cách chơi hụi an toàn: Chỉ tham gia dây hụi đã đăng ký tại UBND xã 04/11/2025 17:06

(PLO)-Bên cạnh mặt tích cực, hoạt động chơi hụi cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, công an khuyến cáo người dân nên tham gia dây hụi đã đăng ký tại UBND xã để được pháp luật bảo vệ và tránh mất tiền oan.

Gần đây, nhiều vụ vỡ hụi xảy ra ở khắp nơi, khiến không ít người dân rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần. Từ hình thức góp vốn, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, hụi đang dần biến tướng thành công cụ để một số đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình đó, công an một số địa phương như công an phường tại Cà Mau, TP Cần Thơ đã có hướng dẫn, cảnh báo rủi ro liên quan đến việc chơi hụi của người dân.

Cụ thể, hiện nay hình thức chơi hụi (họ, biêu, phường) là một hoạt động rất phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh những dây hụi uy tín, vẫn còn không ít trường hợp chủ hụi bỏ trốn, bể hụi, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho nhiều người dân.

Vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) gần đây. Ảnh: HT

Để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình, người dân chỉ nên tham gia chơi hụi với những chủ hụi đã đăng ký dây hụi tại UBND cấp xã. Việc đăng ký mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Cụ thể:

Được pháp luật bảo vệ: Theo Nghị định số 19/2019, việc đăng ký dây hụi giúp cơ quan Nhà nước biết, quản lý và xác nhận tính hợp pháp của hoạt động hụi. Khi có tranh chấp, người tham gia có căn cứ pháp lý để yêu cầu giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Tăng tính minh bạch và uy tín: Chủ hụi đăng ký với UBND xã phải cung cấp thông tin cụ thể về người tham gia, cách góp - hốt hụi, thời gian và quy ước rõ ràng. Điều này giúp hạn chế tình trạng “hụi ma”, “hụi ảo” hoặc chủ hụi tự ý thay đổi quy định.

Giúp chính quyền giám sát, ngăn ngừa rủi ro: Khi dây hụi được đăng ký, chính quyền địa phương có thể nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Thể hiện trách nhiệm và sự tôn trọng pháp luật: Chủ hụi có đăng ký thể hiện sự đàng hoàng, minh bạch, có trách nhiệm với người tham gia. Người dân cũng thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân tuyệt đối không nên tham gia các dây hụi “chui”, không đăng ký, không có cam kết rõ ràng, chỉ dựa trên lời nói hoặc hứa hẹn. Đây chính là những dây hụi tiềm ẩn nhiều nguy cơ bể hụi, mất trắng.

Trước khi tham gia hụi, công an khuyến cáo hãy kiểm tra xem chủ hụi đã đăng ký dây hụi tại UBND xã hay chưa. Nếu phát hiện hoạt động hụi có dấu hiệu bất thường, kêu gọi góp tiền quy mô lớn, lãi suất cao, hoặc có nguy cơ lừa đảo, người dân hãy báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.