Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Việc cấp giấy phép xây dựng khiến người dân, doanh nghiệp khổ 14/11/2025 13:29

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng việc cấp phép để quản lý trật tự xây dựng những năm qua khiến người dân, doanh nghiệp rất khổ, đồng thời đây cũng là một yêu cầu “hết sức vô lý”…

Sáng ngày 14-11, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định mục tiêu sửa luật lần này nhằm hoàn thiện khung pháp lý, giảm thủ tục hành chính và bảo đảm hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng.

Cấp phép xây dựng khổ lắm

“Về cấp giấy phép quản lý trật tự xây dựng, xin báo cáo với các đại biểu là khổ lắm. Các cơ quan, rồi các doanh nghiệp, tất cả từ xưa đều phải cấp giấy phép", ông Trần Hồng Minh nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy hoạch chi tiết đã yêu cầu đề xuất quy mô, mục tiêu đầu tư, kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chữa cháy. Đến các bước dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công cũng thực hiện tương tự.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: QH

"Thế nhưng, đến khi chuẩn bị xây dựng công trình, người dân, doanh nghiệp phải xin giấy phép, dẫn đến thủ tục kéo dài thì hết sức là vô lý”, Bộ trưởng nói.

Theo đó, ông Minh cho hay Luật sửa đổi lần này là một trong những bước để rút ngắn quy trình. Ví dụ, khi quy hoạch và dự án đã được thẩm định, các dự án không thuộc diện phải cấp phép vẫn có thể triển khai. Cấp giấy phép chỉ áp dụng cho các công trình chưa được quy hoạch chi tiết, hoặc công trình có quy mô lớn hơn bảy tầng.

Bộ Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương căn cứ Điều 66.1 và 66.2, Nghị định 145/2021/NĐ-CP, đảm bảo thủ tục cấp phép đơn giản hóa, rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 7-10 ngày.

Cùng với đó là đơn giản hoá thủ tục cho người dân khi xây dựng công trình, vẫn cần tư vấn thiết kế, nhưng không phải xin cấp phép nữa, mà chỉ cần thực hiện đúng cam kết về kết cấu, kiến trúc, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường...

Rút ngắn thủ tục, giảm thời gian lập dự án

Bộ Trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cũng cho biết một vấn đề được đại biểu quan tâm là công tác lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và xây dựng. Thực tế hiện nay, các bước khảo sát, thiết kế, chỉ định thầu hay đấu thầu kéo dài, khiến quá trình thực hiện dự án chậm trễ.

“Từ lúc khởi công dự án, từ thông qua chủ trương đầu tư đến triển khai thực tế thường mất 2–3 năm. Trong quá trình này, các ý kiến điều chỉnh thường làm thay đổi tổng mức đầu tư, dẫn đến chi phí vật liệu, nhân công tăng, gây lãng phí”, ông Minh nói.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: QH

Để khắc phục, cơ quan quản lý giao quyền thẩm định cho chủ đầu tư trong một số bước nhất định, rút gọn các bước tiếp theo. Ví dụ, thiết kế kỹ thuật hiện đạt 100% khối lượng khảo sát, thay vì trước đây thiết kế cơ sở chỉ đạt khoảng 30%. Nhờ vậy, tất cả yếu tố quan trọng được tính toán đầy đủ ngay từ đầu, giảm tối đa sai số và chi phí phát sinh.

“Chúng tôi cũng đã xây dựng hướng dẫn để chỉ nên thẩm định trong bước này, các bước tiếp theo sẽ được rút gọn để tiết kiệm thời gian, bảo đảm quá trình thực hiện dự án thuận lợi”, ông Minh nói.

Về mô hình quản lý xây dựng, ông Minh cho hay dự thảo luật đề xuất hai loại hình: Ban quản lý chuyên nghiệp cấp tỉnh và Ban quản lý dự án cấp xã (tuỳ theo điều kiện của từng địa phương). Ban quản lý dự án cấp xã có thể thuê tư vấn nếu không đủ chuyên môn; chi phí quản lý dự án tính theo công việc thực tế.

“Hiện nay, 34 tỉnh, thành đã triển khai thử nghiệm mô hình này. Khi Luật Xây dựng sửa đổi được thông qua, tất cả địa phương sẽ thực hiện theo quy định, đảm bảo thống nhất, hiệu quả và minh bạch’, ông Minh nói.