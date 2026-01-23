Tiến độ chỉnh trang 9 khu đất ở trung tâm TP.HCM làm vườn hoa, công viên tạm 23/01/2026 18:56

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo trước ngày 10-2 phải hoàn thành việc chỉnh trang chín khu đất trống để phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 23-1-2026, UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được liên quan việc triển khai thực hiện chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn TP phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị tài trợ thực hiện công tác chỉnh trang chín khu đất đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và tiến độ phục vụ Tết Nguyên đán.

Khu đất số 135 đường Nguyễn Huệ. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó có bốn khu đất do trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý và năm khu đất do nhà đầu tư thực hiện dự án đang quản lý, sử dụng:

Khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido tài trợ thực hiện.

Khu đất số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Sa tài trợ thực hiện.

Khu đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34-36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ thực hiện.

Khu đất số 152 đường Trần Phú, phường Chợ Quán do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise tài trợ thực hiện.

Khu đất số 135 đường Nguyễn Huệ và số 39 đường Lê Lợi, phường Sài Gòn do Công ty Khang Điền tài trợ thực hiện.

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, phường Bến Thành do Công ty Cổ phần bóng đá Thành phố tài trợ thực hiện.

Khu đất số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ thực hiện.

Khu đất số 87 Cống Quỳnh. Ảnh: THUẬN VĂN

Khu đất số 74 đường Hồ Hảo Hớn - 289 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ thực hiện.

Khu đất số 08 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tài trợ thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các đơn vị đang quản lý, sử dụng khu đất phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để đơn vị tài trợ thực hiện công tác chỉnh trang theo đúng tiến độ.

Thời gian bàn giao mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 23-1; triển khai thi công ngay khi tiếp nhận mặt bằng và thời gian hoàn thành trước ngày 10-2.

Trước ngày 26-1, các đơn vị liên quan phải có bản vẽ tổng mặt bằng, thuyết minh phương án chỉnh trang, tiến độ chi tiết thực hiện và đề xuất công tác quản lý, vận hành, duy tu chín khu đất.