Tiến độ chỉnh trang 9 khu đất ở trung tâm TP.HCM làm vườn hoa, công viên tạm

Ngày 23-1-2026, UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được liên quan việc triển khai thực hiện chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn TP phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị tài trợ thực hiện công tác chỉnh trang chín khu đất đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và tiến độ phục vụ Tết Nguyên đán.
Trong đó có bốn khu đất do trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý và năm khu đất do nhà đầu tư thực hiện dự án đang quản lý, sử dụng:
Khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido tài trợ thực hiện.
Khu đất số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Sa tài trợ thực hiện.
Khu đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34-36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ thực hiện.
Khu đất số 152 đường Trần Phú, phường Chợ Quán do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise tài trợ thực hiện.
Khu đất số 135 đường Nguyễn Huệ và số 39 đường Lê Lợi, phường Sài Gòn do Công ty Khang Điền tài trợ thực hiện.
Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, phường Bến Thành do Công ty Cổ phần bóng đá Thành phố tài trợ thực hiện.
Khu đất số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ thực hiện.
Khu đất số 74 đường Hồ Hảo Hớn - 289 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ thực hiện.
Khu đất số 08 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tài trợ thực hiện.
Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các đơn vị đang quản lý, sử dụng khu đất phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để đơn vị tài trợ thực hiện công tác chỉnh trang theo đúng tiến độ.
Thời gian bàn giao mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 23-1; triển khai thi công ngay khi tiếp nhận mặt bằng và thời gian hoàn thành trước ngày 10-2.
Trước ngày 26-1, các đơn vị liên quan phải có bản vẽ tổng mặt bằng, thuyết minh phương án chỉnh trang, tiến độ chi tiết thực hiện và đề xuất công tác quản lý, vận hành, duy tu chín khu đất.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có những chỉ đạo nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn TP, hạn chế tình trạng đất bỏ trống gây lãng phí tài nguyên, mất mỹ quan đô thị; đồng thời tăng cường mảng xanh, không gian công cộng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, các hoạt động lễ, tết và sự kiện chính trị - văn hóa.
Sở NN&MT đã tổng hợp, đề xuất, trình UBND TP danh mục cụ thể chín khu đất đủ điều kiện và phương án sử dụng tạm thời để phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.