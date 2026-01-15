Thông tin mới về tiến độ dự án tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ 15/01/2026 22:07

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Theo đó, sau khi rà soát, Sở Xây dựng thông tin tiến độ như sau:

Việc bổ sung trụ sở VNPT tại số 2 đường Hùng Vương vào phạm vi dự án công viên cây xanh khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ đã được UBND TP thống nhất tại Công văn số 3531 ngày 7-11-2025 theo đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuy nhiên qua phối hợp, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu xác định chỉ thực hiện việc đầu tư xây dựng, không hỗ trợ chi phí di dời trụ sở của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại TP.HCM tại số 2 Hùng Vương.

Do đó, ngày 22-12-2025, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp về việc di dời trụ sở VNPT tại số 2 Hùng Vương cùng các Sở ngành có liên quan. Để đảm bảo quy mô và tiến độ dự án đã được UBND TP thông qua, các đơn vị thống nhất cần thực hiện di dời phần còn lại của trụ sở VNPT tại số 02 Hùng Vương với diện tích khoảng 4.200 m2 từ nguồn sách TP.

Nhưng nếu trong trường hợp thành lập dự án bồi thường, hỗ trợ giải tỏa mặt bằng đối với nhà, đất số 2 Hùng Vương thành dự án riêng, việc xử lý phần diện tích tại địa chỉ này sẽ có hai dự án:

Thứ nhất là dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ và số 2 Hùng Vương.

Thứ hai là dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài. Trong dự án này, UBND phường Vườn Lài đã được giao làm chủ đầu tư, trong đó cũng có di dời một phần diện tích sân bãi thuộc trụ sở của VNPT tại số 2 Hùng Vương.

Vì vậy, để đảm bảo tiến độ hoàn thành việc chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP giao UBND phường Vườn Lài nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ hoàn chỉnh công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ đoạn 2. Trong đó bao gồm di dời phần còn lại của trụ sở VNPT tại số 2 Hùng Vương với diện tích khoảng 4.200 m2 và hoàn thiện phần công viên tại vị trí này theo phương án tổng mặt bằng được phê duyệt vào đề xuất dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Đồng thời đề xuất Sở Tài chính bổ sung vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu cho phường Vườn Lài để thực hiện dự án.