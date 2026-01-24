Đô thị

Dự án đường Lò Lu, TP.HCM có về đích trước Tết?

(PLO)- Đường Lò Lu đã bắt đầu được thảm nhựa, từng bước hoàn thiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (TP.HCM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên đến nay, trên công trường vẫn còn nhiều nhóm công việc cần triển khai.

Đường Lò Lu đã bắt đầu thảm nhựa
Một đoạn đường Lò Lu đã được thảm nhựa. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo ghi nhận của PLO, tuyến đường Lò Lu được mở rộng từ 7 m lên 25 m. Hình hài toàn tuyến cơ bản được hoàn thiện.

Hiện trên công trường có nhiều công nhân, máy móc được tập trung thi công, có đoạn đã được thảm nhựa sạch sẽ. Các công việc chính còn lại của dự án gồm: trải đá, lu nền, bó vỉa hè, lát vỉa hè. Do tuyến đường vừa thi công vừa phải đảm bảo đi lại cho người dân nên công trường có phần ngổn ngang, khói bụi.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đến hiện nay, một nửa tuyến đường Lò Lu từ cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển đã hoàn thành. Một đoạn khác từ đường số 6 đến đường Lã Xuân Oai sẽ được thảm nhựa trước Tết, hoàn thành bó vỉa hè.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, thời gian vừa qua mưa bão kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến việc thi công, hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, nguồn vật tư đá, nhựa khan hiếm nên khó có thể đáp ứng tiến độ công trình.

Vì vậy, Chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực thảm nhựa để người dân đi lại được thuận tiện, sạch đẹp trước Tết. Các công việc còn lại sau Tết sẽ tiếp tục gồm hoàn thiện vỉa hè, dải phân cách.

Dưới đây là một số hình ảnh về đường Lò Lu PLO ghi nhận ngày 23-1:

6duong-lo-lu-11.jpg
Một đoạn đường Lò Lu đã cơ bản hoàn thiện.
9-duong-lo-lu-1.jpeg
Các hạng mục dải phân cách sẽ hoàn thành sau Tết Nguyên đán.
8-duong-lo-lu-1.jpeg
Chủ đầu tư cho biết các đơn vị nỗ lực thảm nhựa cơ bản, đảm bảo đi lại cho người dân trong kỳ nghỉ Tết.
10-duong-lo-lu-1.jpg
Đường Lò Lu dài khoảng 2 km, là tuyến đường có mật độ giao thông lớn.
10-duong-lo-lu-3.jpg
Máy móc, vật tư được tập kết trên đường Lò Lu.
10-duong-lo-lu-4.jpg
Các đơn vị đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án.
10-duong-lo-lu-5.jpg
Đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2017, có chiều dài tuyến khoảng 2km, chia làm 2 đoạn.

Đoạn 1 dài 1.767 m từ đường Lã Xuân Oai đến đầu cầu Lấp – cầu Chùm Chụp và đoạn 2 dài 268 m từ cuối cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển.

Tổng mức đầu tư của dự án là 755 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 129 tỉ đồng, bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 497 tỉ đồng. Dự án sẽ làm các hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật, tổ chức giao thông, và di dời hạ tầng kỹ thuật.

ĐÀO TRANG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#đường Lò Lu #thảm nhựa #vỉa hè

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm