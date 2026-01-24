Dự án đường Lò Lu, TP.HCM có về đích trước Tết? 24/01/2026 07:13

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (TP.HCM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên đến nay, trên công trường vẫn còn nhiều nhóm công việc cần triển khai.

Một đoạn đường Lò Lu đã được thảm nhựa. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo ghi nhận của PLO, tuyến đường Lò Lu được mở rộng từ 7 m lên 25 m. Hình hài toàn tuyến cơ bản được hoàn thiện.

Hiện trên công trường có nhiều công nhân, máy móc được tập trung thi công, có đoạn đã được thảm nhựa sạch sẽ. Các công việc chính còn lại của dự án gồm: trải đá, lu nền, bó vỉa hè, lát vỉa hè. Do tuyến đường vừa thi công vừa phải đảm bảo đi lại cho người dân nên công trường có phần ngổn ngang, khói bụi.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đến hiện nay, một nửa tuyến đường Lò Lu từ cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển đã hoàn thành. Một đoạn khác từ đường số 6 đến đường Lã Xuân Oai sẽ được thảm nhựa trước Tết, hoàn thành bó vỉa hè.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, thời gian vừa qua mưa bão kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến việc thi công, hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, nguồn vật tư đá, nhựa khan hiếm nên khó có thể đáp ứng tiến độ công trình.

Vì vậy, Chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực thảm nhựa để người dân đi lại được thuận tiện, sạch đẹp trước Tết. Các công việc còn lại sau Tết sẽ tiếp tục gồm hoàn thiện vỉa hè, dải phân cách.

Dưới đây là một số hình ảnh về đường Lò Lu PLO ghi nhận ngày 23-1:

Một đoạn đường Lò Lu đã cơ bản hoàn thiện.

Các hạng mục dải phân cách sẽ hoàn thành sau Tết Nguyên đán.

Chủ đầu tư cho biết các đơn vị nỗ lực thảm nhựa cơ bản, đảm bảo đi lại cho người dân trong kỳ nghỉ Tết.

Đường Lò Lu dài khoảng 2 km, là tuyến đường có mật độ giao thông lớn.

Máy móc, vật tư được tập kết trên đường Lò Lu.

Các đơn vị đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng tới đời sống người dân.