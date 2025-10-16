Giải pháp khắc phục bất cập trên đường Nguyễn Hoàng, Lò Lu, Nguyễn Xiển 16/10/2025 19:01

(PLO)- Đường Nguyễn Hoàng, Lò Lu, Nguyễn Xiển liên tục hư hỏng, xuống cấp, TP.HCM đã nhiều lần nhắc nhở và sẽ có giải pháp giải quyết triệt để.

Chiều 16-10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã phản hồi câu hỏi của PLO liên quan đến 3 tuyến đường liên tục hư hỏng, xuống cấp ở phía Đông TP.HCM là đường Nguyễn Hoàng, Lò Lu, Nguyễn Xiển.

Cụ thể, đại diện Sở Xây dựng cho biết đường Nguyễn Hoàng (đoạn từ đường Lương Định Của đến đường song hành Võ Nguyên Giáp) hiện do Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh Nhà quản lý, duy tu, sửa chữa. Trong quá trình khai thác, tuyến đường này thường xuyên bị hư hỏng và không được sửa chữa kịp thời.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh Nhà, Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm đầu tư hoàn thiện tuyến đường Nguyễn Hoàng theo đúng quy hoạch và bàn giao về cho cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị sớm thực hiện công tác sửa chữa, duy tu và đầu tư thực hiện theo đúng quy hoạch (dự kiến thứ 6 ngày 17-10 Sở Xây dựng sẽ làm việc với đơn vị quản lý để yêu cầu sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên đường Nguyễn Hoàng).

Ngày mai, Sở Xây dựng sẽ họp với đơn vị quản lý để yêu cầu sửa chữa đường Nguyễn Hoàng.

Còn việc xuống cấp trên đường Lò Lu, Sở Xây dựng cho biết, hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư đang triển khai thi công.

"Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã để xảy ra tình trạng mặt đường hư hỏng, không khắc phục kịp thời. Về vấn đề này, Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án khắc phục. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra và yêu cầu đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng" - Sở Xây dựng thông tin.

Đường Nguyễn Xiển đang thi công sửa chữa.

Tương tự, hiện một đoạn tuyến đường Nguyễn Xiển đã bị hư hỏng nặng do không có hệ thống thoát nước.

Về vấn đề này, ngày 8-9, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị đơn vị quản lý khắc phục các hư hỏng mặt đường và đến ngày 18-9 Sở Xây dựng đã cấp giấy phép thi công cho đơn vị triển khai thi công hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Xiển và thảm bê tông nhựa mặt đường (thời gian thi công dự kiến từ ngày 20-9-2025 đến ngày 20-1-2026). Sau khi thi công hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị bàn giao đoạn đường Nguyễn Xiển trước dự án về cho TP quản lý để duy tu, sửa chữa kịp thời các hư hỏng mặt đường trên tuyến đường này.

Trong thời gian chưa bàn giao, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên kiểm tra, yêu cầu đơn vị sửa chữa mặt đường đảm bảo an toàn giao thông.