Đường Nguyễn Hoàng sửa chưa lâu lại hỏng, người dân vấp ổ gà té ngã 08/10/2025 08:49

(PLO)- Chỉ dài 1,2 km nhưng đường Nguyễn Hoàng trở thành nỗi ám ảnh với người dân vì hư hỏng triền miên, ổ gà chi chít.

Tuyến đường Nguyễn Hoàng (nối từ đường song hành Võ Nguyên Giáp đến đường Lương Định Của), phường Bình Trưng từng được kỳ vọng cải thiện giao thông khu vực sau khi hoàn tất nâng cấp vào đầu năm 2025. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khánh thành, con đường lại tái diễn cảnh xuống cấp, mặt đường gồ ghề, trồi sụt, ổ gà xuất hiện dày đặc.

Đáng lo ngại, tối 6-10, anh Nguyễn Thanh Sơn (phường Bình Trưng) phản ánh đến PLO vào lúc 18 giờ, khi điều khiển xe trên đường Nguyễn Hoàng trong điều kiện thiếu sáng, do không kịp phát hiện ổ gà, anh đã vấp và té ngã xuống đường, dẫn đến bị gãy ngón tay khi chống đỡ.

"Tôi phải đi làm trên tuyến đường này mỗi ngày, đường hư hỏng kéo dài, ổ gà như bẫy giăng khắp nơi, người dân bị sụp là chuyện thường. Điều đáng nói là tình trạng này cứ kéo dài mãi, không thấy ai xử lý dứt điểm"- anh Sơn bức xúc.

Người dân té ngã trên đường Nguyễn Hoàng.

Chung nỗi lo, bà Cẩm Lệ, người bán nước ven đường Nguyễn Hoàng cho biết: "Tuyến đường tuy ngắn nhưng lưu lượng xe rất lớn, xe tải nặng cũng thường xuyên qua lại. Đường đã được sửa nhiều lần nhưng cứ sửa xong là hỏng lại. Nhiều xe chạy nhanh, gặp ổ gà bất ngờ thì giật mình đánh lái, gây nguy hiểm cho xe cùng chiều.

Đến ngày 7-10, mặt đường đã được vá tạm thời tại một số điểm nhưng theo ghi nhận của PV, tình trạng ổ gà vẫn còn rất nhiều, mặt đường loang lổ. Tuyến đường này đã nhiều lần bị hư hỏng rồi lại sữa chữa tạm thời và tiếp tục hư.

Đường lồi lõm, người dân di chuyển ban đêm khó quan sát.

Trao đổi với PLO, đại diện Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức cho biết dự án đường Nguyễn Hoàng hiện không nằm trong phạm vi quản lý của đơn vị do chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao hạ tầng.

Phía UBND phường Bình Trưng cũng xác nhận mặt đường Nguyễn Hoàng thường xuyên hư hỏng, ảnh hưởng đến đi lại và an toàn của người dân. Tuy nhiên, do tuyến đường không thuộc quyền quản lý của phường nên địa phương không thể triển khai duy tu hay sửa chữa.

Nhiều ổ gà khá sâu khiến người đi đường gặp khó.

Theo tìm hiểu, đường Nguyễn Hoàng có lộ giới quy hoạch 37,5m, là ranh giới giữa hai khu đô thị An Phú - An Khánh và An Phú. Dự án do Công ty Phát triển Kinh doanh Nhà TP.HCM và Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủ Thiêm làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt, dẫn đến việc chưa thể bàn giao hạ tầng cho địa phương quản lý.

Cạnh đó, dự án cũng gặp một số vướng mắc chờ tháo gỡ, dẫn đến tình trạng chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng hư hỏng mà chỉ có thể chấp vá tạm thời.