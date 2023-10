Đường Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức đang được sửa chữa, khắc phục hư hỏng

(PLO)- UBND phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM đang cho sửa chữa thảm nhựa, dặm vá lại các vị trí ổ gà, ổ voi trên đường Nguyễn Hoàng.

Theo ghi nhận của PLO, sáng 30-10 đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa mặt đường Nguyễn Hoàng. Toàn bộ kinh phí dặm vá đường Nguyễn Hoàng lần này do UBND TP Thủ Đức và phường An phú vận động mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ.

Đường Nguyễn Hoàng (TP Thủ Đức) đang được đơn vị thi công sửa chữa.

UBND TP Thủ Đức cũng cho biết đây cũng chỉ là phương án tạm thời trong thời gian đợi chủ đầu tư dự án hoàn thành tuyến đường và bàn giao lại TP Thủ Đức quản lý theo quy hoạch được duyệt.

Kinh phí sửa đường do mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ.

Đường Nguyễn Hoàng có chiều dài hơn 1 km, là tuyến đường chính kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Lương Định Của. Theo quy hoạch lộ giới đường rộng 37,5 m chia giữa 2 khu đô thị An Phú - An Khánh (131ha) và khu đô thị phát triển An Phú (88,03 ha). Trong đó, trách nhiệm đầu tư xây dựng con đường là của các chủ đầu tư dự án.

Nhiều người dân vui mừng vì tuyến đường đã được sửa chữa.

UBND TP Thủ Đức và phường An Phú đã nhiều lần vận động các đơn vị trên địa bàn hỗ trợ kinh phí dặm vá tạm trong thời gian đợi các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn thành tuyến đường như trong quy hoạch.

UBND TP Thủ Đức cho biết đây chỉ là phương án tạm thời.

Anh Đinh Văn Tân, người dân trên đường Nguyễn Hoàng vui mừng vì đường không còn tình trạng mặt đường xuống cấp, trời nắng thì bụi mù mịt, còn trời mưa thì lầy lội. Anh cũng hy vọng các chủ dự án sớm hoàn thành con đường như trong quy hoạch để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực.

Trước đó, PLO từng nhiều lần phản ánh tuyến đường Nguyễn Hoàng (TP Thủ Đức) xuống cấp, khói bụi, nhiều ổ voi, ổ gà. Có những đoạn mặt đường hư hỏng nặng, người dân di chuyển khó khăn. Đoạn hư hỏng nặng nhất ở trước số nhà 70 (phường An Phú, TP Thủ Đức) kéo dài khoảng 100 m. Đường Nguyễn Hoàng có mật độ phương tiện rất lớn. Người dân thường đi từ đường Nguyễn Hoàng ra đường Võ Nguyên Giáp - đây cũng là "nút thắt cổ chai" nhiều năm nay chưa được giải quyết.

