TP Thủ Đức: Đường Nguyễn Hoàng xuống cấp, khói bụi

(PLO)- Đường Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức có mật độ phương tiện đi lại rất lớn nhưng đã xuống cấp nhiều năm nay, gây mất an toàn giao thông.

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản nhắc nhở chủ đầu tư về tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Hoàng và các tuyến đường trong hai khu đô thị An Phú – An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú, TP Thủ Đức.





Điều đáng nói, khu vực này có lượng phương tiện đi lại đông đúc, kết nối với đường Xa lộ Hà Nội, đường Lương Định Của, nút giao An Phú... nên tuyến đường Nguyễn Hoàng nhanh chóng xuống cấp.

Tương tự, đường Vũ Tông Phan kết nối với đường Nguyễn Hoàng cũng chưa được kết nối khiến các phương tiện đổ về đây gây ùn tắc thường xuyên.

Dưới đây là một số hình ảnh trên đường Nguyễn Hoàng:

Sau khi đưa cầu Thủ Thiêm 2 đi vào khai thác, nhu cầu đi lại từ TP Thủ Đức vào trung tâm TP và ngược lại là rất lớn. Theo đó, việc kết nối đường Vũ Tông Phan ra tuyến đường Nguyễn Hoàng sẽ tạo thêm hướng lưu thông cho người dân tại phường An Phú, TP Thủ Đức. Trường hợp kết nối lưu thông thuận tiện, người dân lưu thông về hướng cầu Thủ Thiêm 2 nhanh hơn. Đồng thời, giảm áp lực giao thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội và điểm quay đầu xe trước Tòa nhà Cantavil trên Xa lộ Hà Nội.