TP.HCM: Thảm nhựa 1 đoạn đường Lò Lu trước Lễ 2-9

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Lò Lu (phường Long Phước, TP.HCM) được chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 từ đường Lã Xuân Oai đến cầu Chùm Chụp. Đoạn 2 từ cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển.
Hiện chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cùng các nhà thầu đang triển khai thi công hệ thống thoát nước, vỉa hè đoạn 1. Sau đó sẽ tiến hành thi công nâng cấp tuyến chính.
Đối với đoạn 2, nhà thầu cũng đã thực hiện xong hạng mục hệ thống thoát nước, chuẩn bị thảm nhựa tuyến chính.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PLO, trên tuyến đường Lò Lu còn cầu Lấp và cầu Chùm Chụp chưa được nâng cấp mở rộng. Cầu này chỉ rộng khoảng 7 m nên sau khi tuyến đường Lò Lu được mở rộng sẽ không đồng bộ, có khả năng gây ùn ứ.
Ban Quản lý Dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đến nay, dự án nâng cấp mở rộng đường Lò Lu đang được đơn vị triển khai thi công các hạng mục theo tiến độ đề ra, dự kiến hoàn thành trong 8 tháng.
Trong đó, đoạn 2 của dự án (từ cầu Chùm Chụp đến Nguyễn Xiển) dự kiến sẽ thảm nhựa lớp một vào trước dịp Lễ 2-9 nếu thời tiết thuận lợi.
"Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong 8 tháng nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực để rút ngắn nhất có thể. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026" - Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức thông tin.
Đối với dự án xây dựng cầu Lấp và cầu Chùm Chụp, do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức kiến nghị sớm triển khai hai dự án này để đồng bộ với đường Lò Lu sau khi mở rộng.
Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận công tác thi công dự án mở rộng, nâng cấp đường Lò Lu:
Trước đó, ngày 26-6, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức cũ đã tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu.
Tổng mức đầu tư của dự án là 755 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 129,092 tỉ đồng, bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật là 497,916 tỉ đồng.
Dự án sẽ làm các hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật, tổ chức giao thông, và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến hoàn thành sau 8 tháng thi công.