TP.HCM: Thảm nhựa 1 đoạn đường Lò Lu trước Lễ 2-9 22/08/2025 17:42

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Lò Lu (phường Long Phước, TP.HCM) được chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 từ đường Lã Xuân Oai đến cầu Chùm Chụp. Đoạn 2 từ cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển.

Hiện chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cùng các nhà thầu đang triển khai thi công hệ thống thoát nước, vỉa hè đoạn 1. Sau đó sẽ tiến hành thi công nâng cấp tuyến chính.

Đối với đoạn 2, nhà thầu cũng đã thực hiện xong hạng mục hệ thống thoát nước, chuẩn bị thảm nhựa tuyến chính.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PLO, trên tuyến đường Lò Lu còn cầu Lấp và cầu Chùm Chụp chưa được nâng cấp mở rộng. Cầu này chỉ rộng khoảng 7 m nên sau khi tuyến đường Lò Lu được mở rộng sẽ không đồng bộ, có khả năng gây ùn ứ.

Đường Lò Lu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: ĐT

Ban Quản lý Dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đến nay, dự án nâng cấp mở rộng đường Lò Lu đang được đơn vị triển khai thi công các hạng mục theo tiến độ đề ra, dự kiến hoàn thành trong 8 tháng.

Trong đó, đoạn 2 của dự án (từ cầu Chùm Chụp đến Nguyễn Xiển) dự kiến sẽ thảm nhựa lớp một vào trước dịp Lễ 2-9 nếu thời tiết thuận lợi.

"Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong 8 tháng nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực để rút ngắn nhất có thể. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026" - Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức thông tin.

Đối với dự án xây dựng cầu Lấp và cầu Chùm Chụp, do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức kiến nghị sớm triển khai hai dự án này để đồng bộ với đường Lò Lu sau khi mở rộng.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận công tác thi công dự án mở rộng, nâng cấp đường Lò Lu:

Toàn cảnh dự án đường Lò Lu.

Dự kiến một đoạn đường Lò Lu sẽ thảm nhựa vào dịp 2-9.

Bên cạnh đó, một số đoạn đang được thi công hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước.

Hệ thống thoát nước đường Lò Lu.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết thời gian hoàn thành đường Lò Lu khoảng 8 tháng, dự kiến sẽ xong trước Tết Nguyên đán.

Trên đường Lò Lu có nhiều ổ voi, ổ gà.

Chủ đầu tư đang kiến nghị các đơn vị liên quan sớm duy tu, đảm bảo đi lại cho người dân.

Người dân mong mỏi đường Lò Lu sớm hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện hơn.