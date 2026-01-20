TP.HCM sắp triển khai phần mềm quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường sau hợp nhất 20/01/2026 10:37

(PLO)- TP.HCM đang từng bước xây dựng phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường theo hướng thống nhất, minh bạch, dự kiến thí điểm trong năm 2026.

Sau lễ ra quân cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường do Ban An toàn giao thông TP.HCM phát động vào sáng 16-1, diện mạo đô thị của TP đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét.

Công tác tuyên truyền, xử phạt lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được đẩy mạnh. Ảnh: NHẬT ÁNH

Không chỉ tại các tuyến đường trung tâm vốn luôn chịu áp lực lớn về mật độ giao thông, mà ngay cả ở các khu vực vùng ven, trên những trục đường lớn lẫn các tuyến đường nhỏ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường từng bước được chấn chỉnh, đi vào nền nếp.

Vỉa hè đường Phan Chu Trinh thông thoáng. Ảnh: NHẬT ÁNH

Dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM. Trên các trục đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lê Thánh Tôn…, vỉa hè đã trở nên thông thoáng, gọn gàng. Người đi bộ có không gian riêng, an toàn để di chuyển, không còn phải xuống lòng đường như trước.

Hình ảnh vỉa hè dùng để buôn bán, giữ xe...đã không còn. Ảnh: NHẬT ÁNH

Vỉa hè xung quanh chợ Bến Thành trật tự hơn. Ảnh: NHẬT ÁNH

Người đi bộ di chuyển dễ dàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: NHẬT ÁNH

Đồng thời, tình hình lưu thông trên các đoạn đường này cũng trở nên ổn định, trật tự và thuận lợi hơn, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao mỹ quan đô thị.

Không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm, tại những tuyến đường lớn từng được xem là “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè như Phạm Văn Đồng, Lê Văn Việt, Tô Ngọc Vân…, sau các đợt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm minh, trật tự đô thị cũng đã có những chuyển biến tích cực.

Vỉa hè từng bước được trả lại đúng công năng, ý thức chấp hành của người dân và hộ kinh doanh được nâng lên, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè bị xử phạt trên đường Lê Văn Việt. Ảnh: NHẬT ÁNH

Song song với công tác lập lại trật tự trên thực địa, về lâu dài, các cơ quan chức năng cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang triển khai xây dựng phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, hướng tới áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu số về hạ tầng giao thông tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Sở Xây dựng nhận thấy dữ liệu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số dùng chung của TP (bản đồ GIS về hạ tầng) hiện chưa được cập nhật đầy đủ, cấu trúc dữ liệu còn thiếu đồng bộ so với dữ liệu của TP.HCM (cũ).

TP.HCM sẽ có phần mềm quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường. Ảnh: NHẬT ÁNH

Chính vì vậy, việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên nền tảng số để thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn TP.HCM sau hợp nhất hiện vẫn chưa thể tiến hành ngay.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng đã kiến nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ đến Quý II-2026, sau khi hoàn tất công tác số hóa dữ liệu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với VNPT – TP.HCM để nghiên cứu, xây dựng giải pháp phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP. Giải pháp này được nghiên cứu trên cơ sở đề xuất của Công ty Viễn thông TP.HCM – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trên nền tảng đó, Sở xây dựng sẽ đề xuất UBND TP.HCM chủ trương triển khai thí điểm trên toàn địa bàn TP, làm cơ sở để triển khai chính thức trong Quý I-2026.