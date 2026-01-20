TP.HCM sắp triển khai phần mềm quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường sau hợp nhất

Sau lễ ra quân cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường do Ban An toàn giao thông TP.HCM phát động vào sáng 16-1, diện mạo đô thị của TP đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét.
Không chỉ tại các tuyến đường trung tâm vốn luôn chịu áp lực lớn về mật độ giao thông, mà ngay cả ở các khu vực vùng ven, trên những trục đường lớn lẫn các tuyến đường nhỏ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường từng bước được chấn chỉnh, đi vào nền nếp.
Dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM. Trên các trục đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lê Thánh Tôn…, vỉa hè đã trở nên thông thoáng, gọn gàng. Người đi bộ có không gian riêng, an toàn để di chuyển, không còn phải xuống lòng đường như trước.
Đồng thời, tình hình lưu thông trên các đoạn đường này cũng trở nên ổn định, trật tự và thuận lợi hơn, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao mỹ quan đô thị.
Không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm, tại những tuyến đường lớn từng được xem là “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè như Phạm Văn Đồng, Lê Văn Việt, Tô Ngọc Vân…, sau các đợt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm minh, trật tự đô thị cũng đã có những chuyển biến tích cực.
Vỉa hè từng bước được trả lại đúng công năng, ý thức chấp hành của người dân và hộ kinh doanh được nâng lên, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Song song với công tác lập lại trật tự trên thực địa, về lâu dài, các cơ quan chức năng cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý.
Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang triển khai xây dựng phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, hướng tới áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TP.HCM.
Tuy nhiên, qua quá trình rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu số về hạ tầng giao thông tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Sở Xây dựng nhận thấy dữ liệu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số dùng chung của TP (bản đồ GIS về hạ tầng) hiện chưa được cập nhật đầy đủ, cấu trúc dữ liệu còn thiếu đồng bộ so với dữ liệu của TP.HCM (cũ).
Chính vì vậy, việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên nền tảng số để thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn TP.HCM sau hợp nhất hiện vẫn chưa thể tiến hành ngay.
Trước thực tế này, Sở Xây dựng đã kiến nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ đến Quý II-2026, sau khi hoàn tất công tác số hóa dữ liệu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).
Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với VNPT – TP.HCM để nghiên cứu, xây dựng giải pháp phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP. Giải pháp này được nghiên cứu trên cơ sở đề xuất của Công ty Viễn thông TP.HCM – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Trên nền tảng đó, Sở xây dựng sẽ đề xuất UBND TP.HCM chủ trương triển khai thí điểm trên toàn địa bàn TP, làm cơ sở để triển khai chính thức trong Quý I-2026.
Tại Lễ ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè.
UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thiện quy định, quy trình cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng thời gian và không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; đồng thời đề xuất phân cấp, phân quyền rõ trách nhiệm quản lý cho chính quyền địa phương.
Công an TP được giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, tập trung vào các tuyến đường, khu vực phức tạp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ xe trái quy định; bảo đảm xử lý đúng pháp luật, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.