TP.HCM ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xe dù bến cóc 16/01/2026 09:04

(PLO)- TP.HCM đồng loạt ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị, quyết liệt xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xe dù, bến cóc nhằm giành lại không gian công cộng cho người dân.

Sáng 16-1-2026, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý tình trạng kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn TP.

Toàn cảnh buổi lễ.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP xác định công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ mang tính chất lâu dài, thường xuyên, liên tục. Thời gian qua, tình hình trật tự ATGT, trật tự công cộng và trật tự đô thị trên địa bàn TP đã có những chuyển biến tích cực.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đều và chưa bền vững. Nhiều nơi để tái diễn tình trạng lấn chiếm, thậm chí có nơi còn diễn biến phức tạp, gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc cho người dân.

Nguyên nhân là do phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong cùng địa phương, giữa các địa phương chưa cao, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh; lãnh đạo nhiều địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt, chưa giao nhiệm vụ cụ thể. Mặt khác, cách làm chưa phù hợp, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm chưa thường xuyên, liên tục, thiếu kiên quyết, nhất là ở cấp phường, xã.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Một là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thiện quy định, quy trình cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng thời gian và không làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT, mỹ quan đô thị. Đồng thời đề xuất phân cấp, phân quyền rõ trách nhiệm quản lý cho chính quyền địa phương.

Hai là đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự ATGT.

Ba là tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm về trật tự lòng, lề đường, vỉa hè. Giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, tập trung vào các tuyến đường, khu vực phức tạp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ xe trái quy định; bảo đảm xử lý đúng pháp luật, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.

Bốn là tăng cường trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương. Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TP nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kéo dài, phức tạp trên địa bàn quản lý.

Năm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Sau lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành TP và 168 xã, phường đặc khu khẩn trương tập trung cụ thể hóa kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại ngành, đơn vị, địa phương mình.

Kiên quyết xử lý xe dù bến cóc, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, Công an TP sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then chốt, phải đi trước một bước. Tập trung làm rõ để người dân, các hộ kinh doanh hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự lòng đường, vỉa hè.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, không né tránh, không nể nang. Đồng thời bảo đảm sự linh hoạt, hợp tình, hợp lý, mang tính nhân văn; tránh cách làm cứng nhắc, gay gắt gây bức xúc không cần thiết trong người dân.

Khối lực lượng công an phường tại buổi lễ.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa cho các đơn vị.

Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Công an TP tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, kiên quyết không để xảy ra tình trạng kinh doanh vận tải trái quy định.

Công an TP giao Trưởng các phòng PC06, PC08 phối hợp với Ban ATGT và Công an cấp xã tổ chức tổng rà soát, lập danh sách các tuyến, địa bàn, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện và xử lý triệt để, ngay từ đầu các hành vi vi phạm, nhất là tại các bến bãi không phép, bãi giữ xe trái phép, cây xăng có hoạt động tập kết, trung chuyển hành khách.

Các lực lượng tham gia xuất quân xử lý vi phạm.



Tổng hợp danh sách gửi Sở Xây dựng để phối hợp quản lý, theo dõi và thu hồi phù hiệu vận tải, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Đồng thời, tham mưu thành lập các Tổ công tác kiểm tra thực tế; tăng cường phối hợp Công an cấp xã tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường bộ, đường thủy và các khu vực phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao; xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngay sau buổi lễ, yêu cầu các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm. Xác định nhiệm vụ bảo đảm mỹ quan đô thị trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực công cộng, bảo đảm lối đi dành riêng cho người đi bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đây là cuộc vận động nhằm giành lại không gian sống cho người dân, do đó phải thực hiện quyết liệt, giải tỏa dứt điểm, tận gốc, không để tái diễn.

﻿ ﻿ Các đơn vị đồng loạt ra quân.

Cuối cùng, sau mỗi giai đoạn trong đợt cao điểm, tham mưu Ban ATGT cấp xã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai thực hiện; trên cơ sở đó thống nhất điều chỉnh nội dung, cơ chế phối hợp, phương pháp bố trí lực lượng phù hợp với từng địa bàn, đồng thời chú trọng duy trì kết quả đạt được, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng làm theo phong trào, “đánh trống bỏ dùi”.