Quốc lộ đột ngột bị 'thắt cổ chai' vì 1 quán cháo bò 23/01/2026 10:51

(PLO)- Một gia đình lấn chiếm khu đất hành lang an toàn đường bộ để sinh sống và mở quán cháo bò, khiến nút giao thông trên Quốc lộ 49 chưa thể hoàn thiện.

Ngày 22-1, ghi nhận tại phường Dương Nỗ (TP Huế), nhiều người dân lưu thông qua Quốc lộ 49 đoạn nút giao lên cầu Mỹ An bức xúc vì tình trạng "thắt cổ chai" vô lý.

Dù cầu và đường đã được mở rộng, sơn vạch phân làn rõ ràng nhưng một làn đường sát sông Phổ Lợi bất ngờ bị cụt do vướng một căn nhà nhỏ là hàng quán cháo bò.

Quốc lộ bị bóp nghẹt

Theo hồ sơ, gói thầu xây dựng cầu Mỹ An và hệ thống nút giao Quốc lộ 49 thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế làm chủ đầu tư, khởi công từ ngày 15-11-2021 với tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng.

Đường Quốc lộ 49 đoạn nút giao lên cầu Mỹ An bị "thắt cổ chai" vì một quán cháo bò.

Đến nay, giai đoạn 1 gồm xây lắp kè sông Phổ Lợi, nạo vét kè hói Phú Khê và cầu Mỹ An cơ bản hoàn thành. Hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An với Quốc lộ 49 cũng đã thi công xong phần nền và sơn kẻ vạch.

Tuy nhiên, toàn bộ làn đường gom dẫn từ cầu xuống Quốc lộ 49 đang bị tắc nghẽn bởi căn nhà của hộ ông Dương Thanh Lững. Việc không thể giải phóng mặt bằng tại vị trí này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

UBND phường Dương Nỗ cho biết căn nhà của ông Lững có diện tích 40,5 m2 thuộc thửa đất số 33 trên bản đồ quy hoạch thu hồi đất. Đây là diện tích đất do Nhà nước quản lý và bị gia đình ông Lững lấn chiếm trái phép.

Bán đất tái định cư, quay về lấn chiếm đất cũ

Theo đó, thửa đất trên đã được UBND huyện Phú Vang (cũ) thu hồi từ 10 năm trước vì nằm trong hành lang an toàn giao thông và đã bố trí tái định cư cho gia đình ông Lững. Tuy nhiên, ông Lững đã bán và vẫn quay lại khu đất này để dựng quán vừa sinh sống vừa bán cháo bò.

Sơn vạch phân làn rõ ràng nhưng một làn đường sát sông Phổ Lợi bất ngờ bị cụt do vướng một căn nhà nhỏ là hàng quán bán cháo bò.

Khi tiến hành thực hiện dự án này, ngày 15-12-2025, UBND phường Dương Nỗ đã phê duyệt quyết định về việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo đó, trường hợp của ông Dương Thanh Lững được xác định không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và không được bố trí đất tái định cư theo quy định pháp luật (vì đã được thu hồi, tái định cư 10 năm trước).

Sau đó, ông Lững có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở sau khi bị thu hồi đất, đề nghị Nhà nước xem xét bố trí tái định cư. UBND phường Dương Nỗ xin ý kiến của UBND TP Huế và sở Nông nghiệp và Môi Trường, tuy nhiên các cơ quan này tiếp tục xác định gia đình ông Lững không đủ điều kiện để tiếp tục bố trí tái định cư với thửa đất này.

Đoạn bờ kè sông Phổ Lợi đang bị dang dở đoạn qua quán cháo bò của ông Lững.

Thời gian qua gia đình ông Lững không chấp nhận bàn giao mặt bằng, vì vậy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 và UBND phường Dương Nỗ tiếp tục tiến hành vận động và lên kế hoạch để cưỡng chế nếu không bàn giao.