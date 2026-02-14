Nguy cơ chậm tiến độ sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV làm rõ trách nhiệm 14/02/2026 15:22

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ACV khẩn trương làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ dự án sân bay Long Thành. Trường hợp không có giải pháp hiệu quả, không bảo đảm tiến độ cam kết thì phải chủ động báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường dự án sân bay Long Thành ngày 11-2.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các nhà thầu và đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ dự án. Việc rà soát phải toàn diện, từ cơ cấu tổ chức, nhân sự đến tình trạng chậm thanh toán để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ.

ACV làm việc ngay với các nhà thầu để gỡ vướng

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nếu không có giải pháp hiệu quả, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ cam kết thì ACV phải chủ động báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về sự chậm trễ.

ACV cần làm việc ngay với các nhà thầu, kể cả nhà thầu phụ, để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giảm số lượng cán bộ, công nhân trên công trường. Việc này đặc biệt cần tập trung ở các gói thầu, hạng mục nằm trên đường găng, khối lượng còn lại lớn. Trên cơ sở đó, các bên phải thống nhất giải pháp khắc phục kịp thời.

Theo dự kiến đến tháng 6 tới dự án sân bay Long Thành phải đưa vào khai thác thương mại. Ảnh: V.LONG

Trước mắt, ACV cần chỉ đạo các nhà thầu kiện toàn ngay đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các gói thầu để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành công trường. Đồng thời phải có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành từng hạng mục, gói thầu.

ACV được yêu cầu giao Ban Quản lý dự án tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đơn vị này phải chủ động rà soát số lượng cán bộ kỹ thuật hiện có tại dự án để kịp thời điều chuyển thêm từ các dự án khác về hỗ trợ chỉ đạo, điều hành.

Trên cơ sở đó, ACV đàm phán với các nhà thầu để ký phụ lục hợp đồng, cập nhật tiến độ thực hiện, thống nhất hình thức tạm ứng, thanh toán hoặc tạm thanh toán khối lượng đã thực hiện. Việc này phải thực hiện trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, chia sẻ rủi ro, bảo đảm giá trị thanh toán tối thiểu đủ trả lương, chế độ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chi phí vật tư, thiết bị đã đưa về công trường, giúp nhà thầu có nguồn lực tiếp tục thi công.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu ACV phải chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu rà soát toàn bộ đường găng của dự án để xây dựng tiến độ thi công chi tiết cho từng gói thầu, hạng mục. Qua đó kiểm soát, điều hành bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Tuyệt đối không để thiếu lương, tiền công của người lao động

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng duy trì công tác thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu dự án hoàn thành theo đúng quy định. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, ACV và UBND tỉnh Đồng Nai tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Bộ Xây dựng cũng được giao phối hợp với chính quyền TP.HCM, Đồng Nai và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối từ sân bay Long Thành đến sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TP.HCM.

UBND tỉnh Đồng Nai được giao sớm hoàn thành hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu cho máy bay từ cảng đầu nguồn tới sân bay, không để ảnh hưởng đến việc khai thác thương mại của dự án.

Các nhà thầu phải có văn bản đề xuất, báo cáo ACV cụ thể tình trạng hồ sơ thanh toán khối lượng đã thực hiện. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để thiếu lương, tiền công và các chế độ của người lao động. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Đối với các nhà thầu không có lý do xác đáng để chậm tiến độ, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại khi làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành, hiệu quả khai thác của toàn dự án.