Vụ sai phạm bồi thường dự án sân bay Long Thành: Cựu chủ tịch huyện kháng cáo 27/01/2026 17:21

(PLO)- Cựu chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, tỉnh Đồng Nai, có đơn kháng cáo vì cho rằng mức án sơ thẩm tuyên bị cáo 7 năm tù là quá nặng.

Liên quan đến vụ án sai phạm bồi thường dự án sân bay Long Thành, TAND tỉnh Đồng Nai vừa tiếp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lê Văn Tiếp (cựu chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, Chủ tịch Hội đồng bồi thường), bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Văn Tiếp cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo với tội danh và mức án 7 năm tù là quá nặng, quá nghiêm khắc. Vì vậy, bị cáo có đơn kháng cáo một phần bản án hình sự sơ thẩm liên quan đến phần tội danh và hình phạt.

HĐXX sơ thẩm tuyên án các bị cáo. Ảnh: VŨ HỘI.

Như PLO đưa tin, trước đó, ngày 13-1, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo 24 bị cáo, trong đó bị cáo Lê Văn Tiếp với mức án cao nhất 7 năm tù, các bị cáo khác đều là cán bộ xã và huyện Long Thành (cũ) bị tuyên mức án từ 1 năm đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bị cáo Vũ Đức Công bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Văn bị tuyên phạt 3 năm tội về vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hải Lăng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội đưa hối lộ.