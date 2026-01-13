Cựu chủ tịch huyện Long Thành cũ lãnh 7 năm tù 13/01/2026 15:05

(PLO)- Bị cáo Lê Văn Tiếp, cựu chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, tỉnh Đồng Nai bị tuyên phạt 7 năm tù, vì liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường dự án sân bay Long Thành...

Ngày 13-1, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tiếp (cựu chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ) cùng 23 bị cáo khác liên quan vụ sai phạm trong công tác bồi thường dự án sân bay Long Thành.

HĐXX tuyên án các bị cáo. Ảnh: VŨ HỘI

Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Tiếp 7 năm tù, Nguyễn Tất Đạt (cựu phó chủ tịch UBND thị trấn Long Thành) và Trương Hoàng Tân (cựu chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Long Thành) cùng mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.



Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Hoàng Ân, Nguyễn Thiệu Thành, Hoàng Hữu Minh, Nguyễn Văn Bế, Trần Nhật Linh, Nguyễn Long Châu Lê Văn Hùng... bị tuyên phạt từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo cùng bị tuyên phạt 1 năm tù, gồm: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Thạo, Dương Văn Hoàng.

Bị cáo Vũ Đức Công bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Văn bị tuyên phạt 3 năm tội về vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hải Lăng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội đưa hối lộ.

HĐXX cũng kiến nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra đối với ông Nguyễn Xuân Bắc (chuyên viên) và Trần Ngọc Hải (nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành) có hành vi ký thẩm định hồ sơ, ký xác nhận hỗ trợ nhà và kiến trúc trên đất không đúng định pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước.