Cựu chủ tịch huyện Long Thành cũ lãnh 7 năm tù

Ngày 13-1, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tiếp (cựu chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ) cùng 23 bị cáo khác liên quan vụ sai phạm trong công tác bồi thường dự án sân bay Long Thành.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Tiếp 7 năm tù, Nguyễn Tất Đạt (cựu phó chủ tịch UBND thị trấn Long Thành) và Trương Hoàng Tân (cựu chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Long Thành) cùng mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Hoàng Ân, Nguyễn Thiệu Thành, Hoàng Hữu Minh, Nguyễn Văn Bế, Trần Nhật Linh, Nguyễn Long Châu Lê Văn Hùng... bị tuyên phạt từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo cùng bị tuyên phạt 1 năm tù, gồm: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Thạo, Dương Văn Hoàng.
Bị cáo Vũ Đức Công bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 7 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thanh Văn bị tuyên phạt 3 năm tội về vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 6 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hải Lăng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội đưa hối lộ.
HĐXX cũng kiến nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra đối với ông Nguyễn Xuân Bắc (chuyên viên) và Trần Ngọc Hải (nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành) có hành vi ký thẩm định hồ sơ, ký xác nhận hỗ trợ nhà và kiến trúc trên đất không đúng định pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước.
Gây thiệt hại ngân sách 23,7 tỉ đồng
Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án sân bay Long Thành, nhiều hộ gia đình tại xã Bình Sơn mặc dù không có hồ sơ quản lý đất đai, thiếu các giấy tờ để làm căn cứ bồi thường nhưng các cán bộ xã vẫn xác nhận có nhà và kiến trúc xây dựng trên đất để đủ điều kiện bồi thường gây thiệt hại ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 23,7 tỉ đồng.
Về hành vi đưa, nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Tuất (ngụ xã Bình Sơn) đã ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Lăng được sử dụng, quản lý, giải quyết đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi làm dự án sân bay Long Thành.
Giữa tháng 6-2020, Vũ Đức Công - cán bộ địa chính xã Bình Sơn báo cho Lăng biết thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất xây dựng sau năm 2015 nên theo luật không được bồi thường. Lúc này Lăng gọi cho ông Nguyễn Thanh Văn - Trưởng ấp Suối Trầu 3 nhờ xác nhận lùi thời điểm để hưởng lợi tiền đền bù, hỗ trợ. Lăng đã đưa cho Công, Văn mỗi người 50 triệu để làm hồ sơ khống.