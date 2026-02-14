TP.HCM đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định dịp Tết Nguyên đán 2026 14/02/2026 09:37

SAWACO cho biết Tổng công ty đã có kế hoạch đảm bảo cấp nước trong dịp Lễ Tết năm 2026. Theo đó, những năm gần đây tình hình khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa trái mùa và có nguy cơ xâm nhập mặn nên ảnh hưởng đến nguồn nước trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Trong khi đó, hệ thống cấp nước từ nguồn tới mạng lưới hiện nay vẫn chưa đảm bảo khả năng điều tiết 100% khi xảy ra sự cố tại một trong các nhà máy nước mặt hoặc trên các tuyến ống truyền tải chính. Vì vậy, TP cần có kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định phục vụ TP triệu dân.

Ảnh: ĐÀO TRANG

Mục tiêu SAWACO đặt ra là cần phải đảm bảo cấp nước được ổn định, liên tục, đạt chất lượng và áp lực, lưu lượng đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của người dân TP, không để xảy ra sự cố lớn, gây yếu, thiếu nước trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Bên cạnh đó cần tập trung giải quyết, không để thiếu nước nghiêm trọng tại các khu vực đã có mạng lưới cấp nước nhưng áp lực nước yếu; Ưu tiên biện pháp dự phòng cho các cơ sở và địa bàn trọng yếu. Tiếp tục triển khai kế hoạch cấp nước an toàn, trong đó cần chuẩn bị giải pháp sẵn sàng ứng phó với các sự cố trên mạng lưới, đặc biệt là sự cố trên các tuyến ống truyền tải chính, chuẩn bị nguồn dự phòng từ các nguồn nước khác, kiểm soát chất lượng nước trên mạng.

Để đảm bảo cấp nước, các nhà máy, trạm cấp nước cần luôn sẵn sàng vận hành với công suất tối đa theo yêu cầu của Tổng Công ty. Đồng thời, thực hiện theo quy chế phối hợp với ngành điện lực nhằm đảm bảo nguồn điện cấp cho các nhà máy nước vận hành liên tục.

Song song là phối hợp với các cơ quan quản lý chất lượng nước đầu nguồn hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An để đảm bảo chất lượng nước nguồn tại các trạm bơm nước thô và nhà máy xử lý nước; Đảm bảo chất lượng nước sau khi xử lý cấp ra mạng lưới đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ các vật tư, hóa chất, thiết bị dự phòng, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, đặc biệt tập trung tại các trạm bơm, các nhà máy xử lý và tuyến ống truyền tải.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đầy đủ; sẵn sàng ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; Sẵn sàng vận hành các trạm cấp nước dự phòng theo Kế hoạch cấp nước an toàn của Tổng công ty thông qua hệ thống giếng lẻ và các giải pháp cấp nước tạm thời như: xe bồn, túi nước, cho các khu vực trọng yếu.