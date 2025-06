SAWACO nỗ lực đảm bảo cung cấp nước an toàn, ổn định 14/06/2025 06:07

(PLO)- Trong suốt thời gian qua, SAWACO đã chủ động ứng dụng công nghệ, đảm bảo cung cấp nước an toàn, ổn định cho người dân TP.HCM, trong đó 100% hộ dân được sử dụng nước sạch.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Từ đó, cả tập thể đã thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tổng công ty lần thứ IV. Đáng chú ý, 100% hộ dân được cấp nước sạch, tỉ lệ thất thoát nước giảm mạnh.

Đảm bảo nước sạch cho người dân TP.HCM

Theo SAWACO, các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh đã đạt và vượt cả sáu chỉ tiêu mà tổng công ty đã đặt ra. Đáng chú ý, 100% hộ dân TP.HCM được cấp nước sạch, tỉ lệ thất thoát nước đạt 12,84%, thấp hơn 4,66% so với chỉ tiêu 17,5% của đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 16,33%/năm, cao hơn so với chỉ tiêu 6%. Nộp ngân sách bình quân 1.919 tỉ đồng/năm, cao hơn so với chỉ tiêu 680 tỉ đồng/năm; tỉ lệ tăng năng suất lao động trên 6%/năm; tỉ lệ tăng thu nhập bình quân trên 5%/năm, cao hơn so với chỉ tiêu của đại hội...

Để đạt được thành quả trên, SAWACO đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước với tổng công suất cấp nước của toàn hệ thống đạt gần 2,4 triệu m3/ngày đêm. Trong đó, triển khai có hiệu quả Đề án phát triển hệ thống cấp nước TP.HCM giai đoạn 2020-2050, chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TP giai đoạn 2020-2030. Bên cạnh đó là thực hiện các chính sách giá nước linh hoạt cho các khách hàng lớn, bán sỉ nước sạch trực tiếp trên tuyến ống cấp 1 và 2; mở rộng vùng phục vụ ra ngoài địa bàn TP.

Trong thời gian qua, SAWACO đã tập trung đầu tư phát triển 573 km đường ống truyền tải và phân phối nước sạch, nâng tổng chiều dài đường ống cấp nước lên hơn 10.970 km; gắn đồng hồ nước cho 204.364 hộ dân, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch đến nay là 2.453.025 hộ dân. Đồng thời, SAWACO cũng đã triển khai các dự án xây dựng thêm các bể chứa nước sạch tại Nhà máy nước Thủ Đức và Nhà máy nước Tân Hiệp nhằm nâng cao năng lực dự phòng, duy trì khả năng cấp nước khi có sự cố.

SAWACO cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hợp lý hóa sản xuất hệ thống cấp nước; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào quản lý hệ thống cấp nước thông minh, nâng cao chất lượng nước, phát triển mạng lưới cấp nước sang các khu vực lân cận TP; thực hiện tốt chương trình “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”, “Đột phá cải cách hành chính”; ra mắt app chăm sóc khách hàng, hệ thống tính lương, văn phòng điện tử, phát triển các phần mềm quản lý dự án… Từ đó, nhằm nâng cao năng lực trong quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành hệ thống cấp nước.

SAWACO cũng bố trí nguồn vốn đầu tư hợp lý và tận dụng hiệu quả các nguồn vốn khác, đặc biệt chú trọng đầu tư các dự án trọng điểm, giải quyết nhu cầu cấp bách về cấp nước sạch cho người dân TP.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã khánh thành, đưa vào sử dụng Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước và Trung tâm dữ liệu. Hai công trình quan trọng này giúp SAWACO chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định cho gần 12 triệu dân TP.HCM. Ảnh: PV

SAWACO tiếp tục hiện đại hóa các nhà máy nước, thay đổi, cải tiến quy trình công nghệ xử lý nước, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước TP, phát triển nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Giảm thất thoát nước xuống mức thấp nhất

SAWACO cho biết thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển của tổng công ty giai đoạn 2021-2025, SAWACO đã xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Trong đó, chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống cấp nước với các trang thiết bị tiên tiến, ưu tiên các dự án đảm bảo cấp nước an toàn và giảm tỉ lệ nước thất thoát, thất thu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng.

SAWACO đã triển khai thực hiện Đề án giảm nước thất thoát, thất thu đến năm 2022 và Kế hoạch giảm thất thoát nước trên hệ thống cấp nước TP giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm tỉ lệ thất thoát nước trong các năm qua đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2024, tỉ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân đạt 12,84% (thấp hơn 4,66% so với chỉ tiêu đề ra).

SAWACO cũng đã triển khai thành công Đề án công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, khánh thành Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước TP (SWOC), Trung tâm lưu trữ dữ liệu (data center). Bên cạnh đó là ứng dụng các công nghệ tự động hóa trong sản xuất và phân phối nước, số hóa dữ liệu hệ thống cấp nước. Đồng thời, đầu tư thay mới máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, hoàn thành giai đoạn 1 lắp đặt hệ thống dự án SCADA Nhà máy nước Thủ Đức và Nhà máy nước Tân Hiệp.

Tổng công ty triển khai thí điểm sử dụng đồng hồ nước thông minh tạo thuận lợi trong công tác quản lý khách hàng, giảm thất thoát nước; triển khai thí điểm lắp các trụ uống nước tại vòi, thí điểm uống nước tại vòi tại một số khu vực trên địa bàn TP.

Đặc biệt, SAWACO đã thực hiện chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022-2026 bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giảm thủ tục hành chính, cải tiến các ứng dụng chăm sóc khách hàng. Từ đó, nhằm nâng cao tiện ích giúp người dân tiếp cận các dịch vụ cấp nước dễ dàng hơn.•