Lâm Đồng: Rà soát các dự án tồn đọng, siết chặt lãng phí tài sản công 17/10/2025 17:40

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng khẳng định quản lý chặt chẽ tài chính và tài sản công là chìa khóa để kiến tạo nguồn lực, đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch.

Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo chuyên đề về kết quả công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Theo báo cáo, Lâm Đồng xem đây là trọng tâm trong điều hành đối với việc xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh rà soát các công trình, dự án, đưa ra các giải pháp để tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách.

Hiện có 21 dự án đầu tư công có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, trong đó tỉnh Bình Thuận trước sắp xếp 17 dự án, gồm: Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Trường THCS Thủ Khoa Huân, Phan Thiết; Tuyến đường số 2, khu dịch vụ - công viên - tái định cư Hưng Long, Phan Thiết; nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Tân Thắng; bổ sung nguồn nước thô nhà máy nước Long Hải, Phú Quý...

Tỉnh Đắk Nông trước sắp xếp 1 dự án là cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ,

Tỉnh Lâm Đồng trước sắp xếp 3 dự án, gồm: Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, Đức Trọng; Dự án Xây dựng Hồ chứa nước Đông Thanh và Dự án xây dựng đường tránh phía Tây Bảo Lộc, phục vụ khai thác và vận chuyển bauxit nhôm từ mỏ Tân Rai.

Dự án Merpefle Đà Lạt Hotel.

Các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh có 27 dự án, trong đó tỉnh Bình Thuận trước sắp xếp 17 dự án.

Trong đó đến nay có có 9 dự án đã xử lý chấm dứt hoạt động; Đắk Nông trước sắp xếp 6 dự án; Lâm Đồng trước sắp xếp 4 dự án.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi Lâm Đồng phải có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa. Cụ thể tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công kéo dài vẫn diễn ra, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nhà máy điện gió Nam Bình 1.

Việc chuyển nguồn chi thường xuyên từ năm trước sang năm sau thường xuyên xảy ra, làm giảm tính hiệu quả và kịp thời của công tác quản lý ngân sách.

Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng lãng phí trong chi tiêu hành chính, hội họp, khánh tiết, trong đó có việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê để tăng thu nhập chưa được giám sát chặt chẽ về, tiềm ẩn rủi ro thất thoát tài sản nhà nước.

Quá trình đánh giá và định giá lại tài sản công để chuyển giao sau sắp xếp gặp nhiều vướng mắc do thiếu dữ liệu, hồ sơ tài sản không đầy đủ, và sự khác biệt về giá trị tài sản giữa các địa phương. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực và thời gian lớn, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến sai sót, thất thoát hoặc tranh chấp…

Báo cáo là khẳng định mạnh mẽ về những nỗ lực không ngừng của tỉnh Lâm Đồng trong việc chống lãng phí, nhưng cũng chỉ rõ những "điểm nghẽn" cố hữu cần được giải quyết bởi việc quản lý chặt chẽ tài chính và tài sản công không chỉ là trách nhiệm mà còn là chìa khóa để kiến tạo nguồn lực, đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch.