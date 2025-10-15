Cử tri cảnh báo biệt thự cổ ở Đà Lạt bị cơi nới, cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra 15/10/2025 09:59

(PLO)- Cử tri yêu cầu xử lý việc cơi nới và trả lại nguyên trạng nhằm bảo tồn kiến trúc quỹ biệt thự cổ hiện có tại Đà Lạt.

Cụ thể, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản gửi Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng nhà số 01 đường Hải Thượng, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo đó, ngày 10-10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về kiến nghị của cử tri phường Xuân Hương - Đà Lạt liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà số 01 đường Hải Thượng.

Căn biệt thự cổ tại số 01 đường Hải Thượng, Đà Lạt.

Công văn nêu ý kiến cử tri: "Đề nghị kiểm tra, xử lý việc cơi nới và trả lại nguyên trạng nhằm bảo tồn kiến trúc quỹ biệt thự cổ hiện có tại Đà Lạt mà cụ thể là biệt thự số 01, đường Hải Thượng một đơn vị trực thuộc đang sử dụng”.

Sở Y tế giao Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 01, đường Hải Thượng, phường Xuân Hương - Đà Lạt theo yêu cầu, báo cáo trực tiếp đến Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và báo cáo kết quả về Sở Y tế biết để theo dõi.

Được biết, biệt thự số 01, đường Hải Thượng nằm trong danh sách biệt thự cổ thuộc sở hữu Nhà nước. Căn biệt thự này tọa lạc trên diện tích đất hơn 1.100m2 có diện tích sử dụng hơn 250m2 và là một trong 83 căn biệt thự nằm trong Nhóm 3 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.