Kê biên đất dưới chân đèo Mimosa của 'siêu lừa' Dương Thanh Cường 14/10/2025 16:12

(PLO)- Cơ quan thi hành án đang xử lý 4 lô đất tại Đà Lạt của “siêu lừa” Dương Thanh Cường - người đang chấp hành nhiều bản án phạt tù...

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo chuyên đề về công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường.

Theo đó, có 4 việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ “siêu lừa” Dương Thanh Cường.

Cục THADS tỉnh (nay là Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng) nhận ủy thác từ Cục THADS TP.HCM (nay là Thi hành án dân sự TP.HCM) đối với khoản xử lý tài sản của Dương Thanh Cường do Tòa án tuyên kê biên, xử lý để đảm bảo việc thi hành án gồm 4 quyền sử dụng đất.

Thửa đất diện tích 8.711m² đất nông nghiệp, tọa lạc tại đường Đèo Mimosa, Đà Lạt đứng tên Công ty TNHH Thanh Phát; thửa đất diện tích 9.331m² tại Đà Lạt và 2 thửa đất khác ở Khu Trại Hầm, Đà Lạt với tổng diện tích hơn 2.700m².

THADS tỉnh đã tiến hành kê biên, xử lý tài sản thửa đất 220m² tại khu Trại Hầm, thẩm định giá hơn 1,1 tỉ đồng; đã bán đấu giá thành và tháng 7-2025 bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

Đối với thửa đất khu trại hầm hơn 2.500m², chấp hành viên đã kê biên, ký hợp đồng thẩm định với giá hơn 12,6 tỉ đồng. Hiện đã ký hợp đồng bán đấu giá với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và đang tiếp tục giảm giá để bán tài sản theo quy định (giảm giá lần thứ 4).

Đối với thửa đất ở đường Đèo Mimosa và thửa đất diện tích 9.331m² tại Đà Lạt do gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến sai số về diện tích, cũng như tính pháp lý của các tài sản trên và cần phải làm rõ theo đúng quy định của pháp luật trước khi kê biên, bán đấu giá nên THADS tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương để tháo gỡ, giải quyết.

Bị án Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) được xem là “siêu lừa” có nhiều tiền án, đang thi hành nhiều bản án hình sự.

Năm 1996, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt Cường 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, trốn thuế.

Cùng thời điểm, Dương Thanh Cường còn bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 10 năm tù về tội đưa hối lộ.

Ngoài ra, Cường còn phải mang 2 án chung thân, một án 13 năm tù, một án 20 năm tù do TAND TP.HCM và TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Màn lừa đảo "đỉnh cao" của Dương Thanh Cường diễn ra vào năm 2007, khi Cường lập hồ sơ vay 700 tỉ đồng của ngân hàng A bằng việc thế chấp 23 sổ đỏ khu đất 10,5 ha tại Bình Chánh, TP.HCM.

Nhưng chỉ 4 tháng sau khi được giải ngân, "siêu lừa" này đã ký văn bản mượn lại toàn bộ 23 sổ đỏ với lý do "trình duyệt dự án".

Thực chất, Cường mang chúng sang ngân hàng P làm thủ tục vay tiền và được ông Trầm Bê cùng thuộc cấp duyệt giải ngân hàng trăm tỉ đồng trái quy định. Hậu quả là Ngân hàng P bị thiệt hại 505 tỉ đồng.

Năm 2020, "siêu lừa" Dương Thanh Cường nhận thêm 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn đại gia Trầm Bê nhận 3 năm tù do phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.