Tài xế 'rải đá' trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, bị mời làm việc 14/10/2025 07:18

(PLO)- Từ clip ghi lại cảnh xe tải để rơi vãi đá trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây như mưa trên Facebook, tài xế đã bị CSGT lập biên bản.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông vừa làm việc với lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Hình ảnh xe tải vi phạm.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh xe tải mang biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng Lâm Đồng - TP.HCM để rơi vãi đá trên đường.

Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm tổ chức xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc 6 xác định hồi 10h20 giờ ngày 9-10, lái xe NTB (38 tuổi, trú phường Hoà Thuận, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải kéo theo sơmi rơ-mooc di chuyển tại Km 94+450m, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chở đất đá có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi đá (loại đá xây dựng 1x2cm) trên đường như mưa.

Từ clip của tài xế xe phía sau quay lại, tài xế xe tải NTB đã thừa nhận vi phạm và Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc 6 với lỗi vi phạm trên lái xe sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng.