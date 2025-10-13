Vì sao 123 tỉ đồng bị kê biên của Út trọc tại Lâm Đồng vẫn chưa thể thu hồi? 13/10/2025 14:58

(PLO)- Các cơ quan chức năng vừa báo cáo khó khăn trong việc xử lý tài sản thi hành án của bị án Đinh Ngọc Hệ.

Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tình hình thi hành án đối với vụ án liên quan đến Đinh Ngọc Hệ (tự Út trọc) do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị dẫn giải đến tòa án.

Theo đó, Cục THADS tỉnh nhận ủy thác từ Cục THADS TP.HCM đối với khoản xử lý tài sản là phần vốn góp hơn 123 tỉ đồng của Đinh Ngọc Hệ đứng tên Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh tại Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20 (Di Linh, Lâm Đồng) theo Lệnh kê biên tài sản và các bản án của TAND TP.HCM; TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã xác minh điều kiện thi hành án của Đinh Ngọc Hệ đối với phần vốn góp nói trên, tuy nhiên chưa xử lý được do còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, tài sản mà các Bản án tuyên kê biên đã được thế chấp tại ngân hàng trước khi có Lệnh kê biên của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Mặt khác, trong quá trình xét xử, Bản án số 311/2021/HSPT ngày 21-5-2021 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và Bản án số 511/2020/HSST ngày 22-12-2020 của TAND TP.HCM không đưa Ngân hàng (bên nhận thế chấp tài sản) tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để đảm bảo việc xử lý tài sản đúng quy định, Cục THADS tỉnh đã phối hợp với VKSND tỉnh họp liên ngành và có văn bản gửi Cục THADS TP.HCM về việc kiến nghị người có thẩm quyền xem xét lại bản án theo trình tự giám đốc thẩm.

Cục THADS TP.HCM đã có văn bản đề nghị Cục THADS tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngân hàng cung cấp các tài liệu về khoản vay theo hợp đồng tín dụng, các tài sản bảo đảm đã xử lý theo hợp đồng, các khoản thanh toán nợ, bảng chiết tính lãi cụ thể và làm rõ các khoản vay theo nhận định của Tòa án.

Ngày 23-9-2024 và 7-11-2024, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã có Văn gửi Ngân hàng liên quan, đề nghị cung cấp các thông tin nêu trên.

“Ngày 19-12-2024, Ngân hàng đã có văn bản cung cấp thông tin theo yêu cầu và Cục THADS tỉnh đã chuyển văn bản này đến Cục THADS TP.HCM. Khi có văn bản trả lời chấp hành viên sẽ tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định”, văn bản của Cục THADS tỉnh Lâm Đồng nêu.

Đinh Ngọc Hệ bị kết án ở nhiều bản án khác nhau.

Như đã đưa, ngày 21-5-2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án chung thân đối với Đinh Ngọc Hệ, cựu Thượng tá, Phó giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo bản án, Đinh Ngọc Hệ đã lập khống hồ sơ của Công ty Yên Khánh để tham gia đấu thầu và chiếm đoạt quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Sau khi giành được quyền thu phí thì Hệ đã chỉ đạo cấp dưới dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền thu phí, gây thất thoát 725 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hệ còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu Công ty Licogi 13 bán rẻ căn biệt thự cho mình. Đổi lại, Hệ hứa cho Công ty Licogi 13 được tham gia thi công dự án không qua đấu thầu. Ngoài vụ án này Đinh Ngọc Hệ còn bị kết án trong ba vụ án khác.

Sau khi khởi tố, bắt giam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đã tiến hành kê biên các tài sản của Đinh Ngọc Hệ gồm phần vốn góp đứng tên Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh tại Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì, giá trị 82,2 tỉ đồng; khoản vốn góp đứng tên Công ty Yên Khánh tại Công ty cổ phần BOT và BT Quốc lộ 20 (Lâm Đồng) trị giá 123,3 tỉ đồng; phần vốn góp 4,1 tỉ đồng trên các hợp đồng góp vốn để thi công hạ tầng, phân lô 10 lô đất tại khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM (cũ)…

Cơ quan điều tra cũng kê biên 2 nhà đất là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất diện tích 247m2 tại phường Thảo Điền, TP.HCM đứng tên Đinh Ngọc Hệ và căn biệt thự diện tích 143,5m2 tại Khu nhà ở Licogi 13 đứng tên vợ chồng Hệ…