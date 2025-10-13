Bán đấu giá hơn 3.700m² đất tại Đà Lạt của bị án Huỳnh Thị Huyền Như 13/10/2025 10:55

(PLO)- Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đấu giá tài sản đúng theo quy định của pháp luật...

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo chuyên đề về công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Huỳnh Thị Huyền Như nghe tuyên án.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo ngày 9-10-2025 của Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp cho biết tổng số việc phải thi hành 89 việc với số tiền hơn 243 tỉ đồng.

Trong số còn phải thi hành, có 2 việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo; 4 việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể: Vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Cục THADS tỉnh nhận ủy thác từ Cục THADS TP.HCM đối với khoản xử lý tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như theo Lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để thi hành án, gồm 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 29 đường Ba Tháng Tư, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 6-10-2022, Cục THADS tỉnh đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thẩm định giá Đông Á để thẩm định giá toàn bộ 3.715,87 m² đất của Huỳnh Thị Huyền Như, giá thẩm định hơn 249 tỉ đồng và đưa tài sản ra bán đấu giá.

Sau 10 lần đưa tài sản ra đấu giá nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia, ngày 30-5-2024, Cục THADS tỉnh nhận được văn bản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng về việc có một khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định về đấu giá trong trường hợp có một người đăng ký tham gia đấu giá, Cục THADS tỉnh đã thực hiện việc đấu giá tài sản đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 31-5-2024, đã tổ chức bán đấu giá thành tài sản trên với giá trúng đấu giá là hơn 160 tỉ đồng.

Ngày 10-7-2024, Cục THADS tỉnh phối hợp với VKSND tỉnh, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương đã thực hiện việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi trừ các khoản phải thanh toán gồm chi phí bán đấu giá, thẩm định giá, xác minh đo đạc và thuế phí, ngày 20-8-2024, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã ủy nhiệm chi số tiền còn lại là hơn 157 tỉ đồng cho Cục THADS TP.HCM để tiếp tục giải quyết theo quy định, kết thúc việc thi hành án.

Tháng 5-2018, Huỳnh Thị Huyền Như (cựu phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh TP.HCM) bị TAND Cấp cao tại TP.HCM kết án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây được xem là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam tại thời điểm khởi tố.

Đến nay, cơ quan thi hành án vẫn chưa thể thi hành án xong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như do số tài sản bị kê biên của Như được đánh giá là quá nhỏ so với khoản tiền gần 1.100 tỉ đồng mà bị án này phải bồi thường.