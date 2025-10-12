CSGT Lâm Đồng công bố 482 ôtô vi phạm qua hệ thống camera 12/10/2025 20:09

(PLO)- Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng công bố 482 phương tiện vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát từ ngày 16-8-2025 đến ngày 20-9-2025.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo và công bố danh sách 482 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông qua Hệ thống giám sát - xử lý vi phạm TTATGT qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 16-8-2025 đến ngày 20-9-2025).

Phương tiện không chấp hành đèn tín hiệu bị camera giám sát ghi lại.

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời gian này, thông tin vi phạm sẽ được Phòng Cảnh sát giao thông đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link https: //www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html và thực hiện theo hướng dẫn; hoặc có thể tra cứu vi phạm “phạt nguội” thông qua ứng dụng 𝐕𝐍𝐞𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜.

Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến các điểm tiếp dân của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Được biết trong số 482 phương tiện vi phạm có nhiều phương tiện đăng ký ở TP.HCM, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai….