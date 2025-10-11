30 phút chạy đua giải cứu 3 sinh viên bị 'bắt cóc online' 11/10/2025 10:53

(PLO)- Các sinh viên bị một người đàn ông “bắt cóc online” bằng thủ đoạn giả danh cảnh sát hù dọa qua ứng dụng zoom.

Ngày 11-10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kịp thời giải cứu ba sinh viên bị "bắt cóc online", một chiêu trò lừa đảo qua mạng quen thuộc đang lan rộng gần đây.

Thời gian gần đây, tình trạng "bắt cóc online" đang có chiều hướng gia tăng. Ảnh minh họa.

Theo đó khoảng 11 giờ ngày 10-10, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo khẩn cấp từ ông LXT (ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt) về việc con trai ông, em B (18 tuổi, sinh viên), đang bị một nhóm đối tượng lạ mặt gọi điện, đe dọa, khống chế và ép buộc vào một nhà nghỉ chưa rõ địa chỉ nghi nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Nhóm lừa đảo này đang gây sức ép hối thúc em B phải chuyển tiền gấp.

Nhận thấy tính chất cấp bách và nguy hiểm của chiêu thức này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ lập tức triển khai hành động.

Chỉ vỏn vẹn 30 phút sau khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát hình sự đã xác định chính xác vị trí của em B và nhanh chóng giải cứu, kịp thời ngăn chặn việc nạn nhân chuyển số tiền cho nhóm tội phạm.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, em B kể lại sự việc trong sự sợ hãi. Sáng cùng ngày, khi B đến phòng trọ của hai người bạn sinh viên là P và K và thấy hai bạn đang nói chuyện qua ứng dụng Zoom với một người đàn ông. Người này tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội, khi thấy B xuất hiện trong khung hình liền yêu cầu B cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng để "làm việc trực tiếp".

Người đàn ông tung ra kịch bản khẳng định B là nghi can liên quan đến một đường dây rửa tiền, mua bán ma túy vì "cung cấp thông tin cho tội phạm" và dọa bắt giữ nếu B không hợp tác, đồng thời gửi những hình ảnh "liên quan đến vụ án".

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu B thuê phòng nghỉ một mình, tuyệt đối giữ bí mật và không tiết lộ với bất kỳ ai, nếu không sẽ "phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Tin lời kẻ lừa đảo, B làm theo. Qua video call, kẻ lừa đảo ra lệnh B chuyển khoản 150 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của mình để chứng minh sự trong sạch. Rất may, khi B liên hệ gia đình xin tiền, người cha đã phát hiện dấu hiệu bất thường và trình báo Công an.

Từ lời khai của B, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục truy tìm và kịp thời giải cứu, ngăn chặn việc nạp và chuyển tiền cho kẻ lừa đảo của hai sinh viên khác là P và K.

Sinh viên nên tỉnh táo trước các cuộc gọi đừng dễ dàng trở thành nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online". Ảnh minh họa

Sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt và hiệu quả của Công an Lâm Đồng một lần nữa dập tắt âm mưu lừa đảo tinh vi, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo nóng hổi về thủ đoạn tội phạm công nghệ cao đang nhắm thẳng vào giới sinh viên đặc biệt là “bắt cóc online” đang rộ lên gần đây.

Những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, "bắt cóc online" ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Đừng để sự thiếu hiểu biết hay hoang mang khiến bạn trở thành nạn nhân. Hãy luôn xác minh thông tin, đừng bao giờ tin vào những cuộc gọi lạ hay yêu cầu chuyển tiền từ người không rõ danh tính. Cảnh giác và thông minh là cách bảo vệ chính mình trong thế giới mạng.