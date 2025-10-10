Lâm Đồng: Phê duyệt tinh giản hơn 700 trường hợp không chuyên trách cấp xã 10/10/2025 10:09

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tinh giản biên chế đối với 723 trường hợp là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15-6-2025 của Chính phủ.

Tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tinh giản biên chế hơn 700 trường hợp cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phường.

Theo đó, tinh giản biên chế đối với 723 trường hợp là người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Lâm Đồng kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện việc chi trả chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện giải quyết tinh giản biên chế và chi trả chính sách cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo danh sách đã được phê duyệt.

Được biết 723 trường hợp tinh giản biên chế nêu trên được hưởng chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP có mốc thời gian nghỉ việc từ 1-7; 1-8 và 1-9-2025.

Phần lớn chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm nhiệm trước khi tinh giản biên chế là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Hội Phụ nữ; Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Cựu Chiến binh…Địa phương có số người tinh giản nhiều nhất thuộc phường La Gi với 41 trường hợp.