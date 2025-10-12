VKS kháng nghị vụ tranh chấp đất bị kê biên để thi hành bản án 23 năm trước 12/10/2025 09:38

(PLO)- Nguyên đơn cho rằng mình nhận chuyển nhượng đất hợp pháp, còn bị đơn nói thi hành án đã kê biên, bán đấu giá sai; tòa sơ thẩm chưa làm rõ vấn đề này.

VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng trong bản án giải quyết vụ án dân sự tranh chấp kiện đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông VTT và bị đơn là ông NPC.

Lý do là cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng, chưa thu thập, đánh giá hết chứng cứ... gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kết luận chấp hành viên vi phạm khi thực hiện việc kê biên tài sản, bán đấu giá.

Mua đất có nguồn gốc thông qua đấu giá

Theo VKSND tỉnh Lâm Đồng, nguồn gốc các thửa đất 195, 196, 197 diện tích 4.890m² tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, Đăk Nông (nay là xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) là của bị đơn C.

Vụ việc bắt nguồn từ một bản án dân sự 23 năm trước (năm 2002), khi TAND huyện Đắk Mil tuyên buộc ông C phải trả cho bà R số tiền 10,7 triệu đồng.

Năm 2006, Thi hành án dân sự huyện Đăk Mil đã kê biên, bán đấu giá tài sản của bị đơn C, ông LPT trúng đấu giá, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 7-3-2022, ông LPT chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho nguyên đơn VTT với giá 1,5 tỉ đồng. Tại thời điểm chuyển nhượng, đất không bị ngăn chặn, không bị kê biên thi hành án. Nguyên đơn đã giao đủ tiền và người bán đất đã dẫn đến thực địa, chỉ ranh giới thửa đất.

Sau này, khi nguyên đơn đến canh tác, sử dụng thì bị ông C ngăn cản. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu toà án buộc bị đơn giao trả lại diện tích đất trên.

Bị đơn không đồng ý, cho rằng quá trình thi hành án, tổ chức bán đấu giá, hồ sơ không đúng quy định pháp luật. Từ đó đến nay, bị đơn vẫn sử dụng các thửa đất này. Năm 2010, bị đơn xây dựng ngôi nhà kiên cố. Năm 2014, bị đơn cải tạo toàn bộ vườn cà phê, trồng mới mà không bị bất kỳ ai tranh chấp.

Đến ngày 7-4-2022, bị đơn nhận giấy mời giải quyết tranh chấp đất với nguyên đơn mới tá hỏa biết cơ quan thi hành án (THA) đã bán đất của mình.

Lập tức, bị đơn đến Chi cục THADS huyện Đắk Mil (cũ) đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ thi hành án năm 2006 và có đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vì cho rằng đã bị cơ quan thi hành án kê biên tài sản lớn hơn so với giá trị phải thi hành án…

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao: Có vi phạm khi bán đấu giá

Bản án dân sự sơ thẩm ngày 2-7-2025 của TAND khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Buộc ông C phải trả lại diện tích đất trên và nguyên đơn có nghĩa vụ thanh toán cho bị đơn hơn 300 triệu đồng giá trị tài sản trên đất.

VKSND tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, về tố tụng bị đơn là chủ sử dụng diện tích 4890m² và tài sản này bị Chi cục THADS huyện Đăk Mil kê biên, bán đấu giá thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Nông.

Tuy nhiên, tòa án cấp sơ thẩm không đưa Trung tâm này (nay là Điểm giao dịch Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng) vào tham gia là đưa thiếu người tham gia tố tụng theo quy định.

Về thu thập, đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật, sau khi bản án tháng 7-2002 của TAND huyện Đắk Mil (cũ) có hiệu lực, Chi cục THADS huyện Đắk Mil (cũ) đã tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản đối với các thửa đất trên.

Hồ sơ vụ án thể hiện quá trình THA, bị đơn không giao các thửa đất trên và nộp đơn tố cáo hành vi THA trái pháp luật của Chấp hành viên đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Đến ngày 17-2-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định không khởi tố vụ án với nội dung: Hành vi của chấp hành viên gây thiệt hại về tài sản của vợ chồng ông C tại thời điểm kê biên là hơn 53 triệu đồng, có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 356 BLHS năm 2015.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 27 BLHS năm 2015, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm này là 10 năm, đến nay đã hết thời hiệu.

Như vậy, kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã xác định chấp hành viên đã có vi phạm khi tiến hành cưỡng chế, kê biên bán đấu giá tài sản của bị đơn nên việc xem xét trình tự, thủ tục kê biên, bán đấu giá; kết quả bán đấu giá; việc bàn giao tài sản đấu giá, cũng như việc bảo vệ quyền của người mua được tài sản bán đấu giá trong THADS theo quy định là cần thiết để làm căn cứ xem xét hợp đồng chuyển nhượng ngày 7-3-2022 giữa người trúng đấu giá và nguyên đơn.

Từ những căn cứ trên, xét thấy bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, đưa thiếu người tham gia tố tụng và chưa xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ nhưng vẫn tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Do đó VKSND tỉnh Lâm Đồng kháng nghị toàn bộ bản án. Đề nghị TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm nói trên để giải quyết lại theo thủ tục chung.