Nan giải bài toán sinh kế khi Đà Nẵng cấm buôn bán trên vỉa hè 24/03/2026 18:44

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch số 109 triển khai thực hiện công tác quản lý bảo đảm trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP.

Theo đó, TP Đà Nẵng nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Người dân không được phép đặt để, lắp đặt các biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh… trên vỉa hè, lòng đường.

Người dân tận dụng vỉa hè để buôn bán trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Người dân sốc

Nhiều năm bán cơm trên đường Châu Thị Vĩnh Tế ở phường Ngũ Hành Sơn, anh Năm nói anh và nhiều người khác rất sốc khi TP ra quy định không cho kinh doanh buôn bán trên vỉa hè. Điều kiện mặt bằng nhỏ, anh Năm phải để tủ đựng thức ăn ra vỉa hè, kê thêm vài bộ bàn ra phía ngoài mới đủ chỗ cho khách ngồi ăn uống.

“Nếu dọn sạch vỉa hè thì quá khó khăn cho chúng tôi vì không đủ chỗ cho khách ngồi. Mà thuê một mặt bằng mới đủ diện tích kê bàn ghế thì giá quá cao, không thể trả nổi trong điều kiện vật giá leo thang”-anh Năm than.

Trên đường Phạm Cự Lượng ở phường An Hải, bà Huệ hơn 20 năm kinh doanh quán bánh xèo. Mặt bằng chỉ vài mét vuông buộc bà Huệ phải đổ bánh xèo trên ngay vỉa hè, bên cạnh là bàn ghế cho khách ngồi. Xe máy vào quán ăn phải để trên vỉa hè đối diện.

“Vỉa hè là nơi tạo sinh kế cho những người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Vỉa hè như là nồi cơm cho cả gia đình chúng tôi. Nếu TP cấm hết thì không biết phải buôn bán kiểu gì, cũng không biết phải đổi qua việc gì để làm”- bà Huệ nói.

Theo ghi nhận của PV, khắp trung tâm TP Đà Nẵng, nhất là các tuyến phố chuyên doanh ăn uống sầm uất, việc tận dụng vỉa hè để làm ăn đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Nếp buôn bán của người dân Đà Nẵng cũng như bao tỉnh, TP khác trên cả nước, bám chặt vào vỉa hè để sống.

Ông Sinh, người dân phường Hải Châu, có mặt bằng cho thuê trên đường Huỳnh Thúc Kháng nói đặc thù ngôi nhà của người dân bao gồm cả ba công năng: Ở, sản xuất, kinh doanh. Nếu không tận dụng được vỉa hè, sinh kế của người dân ngay lập tức gặp khó.

“Vỉa hè được dọn sạch là quá lý tưởng với một TP văn minh, nhưng sinh kế của người dân sẽ đi về đâu? Trên nhiều tuyến đường trung tâm thực tế chẳng mấy ai đi bộ, người dân mình mấy khi đi bộ mà toàn đi xe máy dù khoảng cách ngắn. Nếu chỉ dành vỉa hè cho việc đi bộ là lãng phí và tạo ra cú sốc cho những người buôn bán nhỏ lẻ bên đường”- ông Sinh phân tích.

Vỉa hè đường Phạm Cự Lượng, phường An Hải, là nơi đặt nhiều hàng quán ăn uống. Ảnh: TẤN VIỆT

Các phường đang lên kế hoạch ra quân

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, cho hay phường đang lập kế hoạch chi tiết để giao nhiệm vụ cho các lực lượng ra quân dọn dẹp vỉa hè theo đúng chỉ đạo của TP. Tuy nhiên, ông Duy nói việc này khó có thể thực hiện được trong ngày một ngày hai.

Dự kiến trong tuần này, phường Hải Châu sẽ tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch 109. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ với nhiều tình huống phát sinh được dự lường trước, phường sẽ tổ chức triển khai đảm bảo yêu cầu của UBND TP nhưng cố gắng ảnh hưởng ít nhất đến sinh kế của người dân.

Lãnh đạo các phường như Sơn Trà, An Hải… cũng thông tin đang khảo sát, lên phương án chi tiết để triển khai kế hoạch 109 ngay trong cuối tháng 3-2026.