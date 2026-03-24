Đà Nẵng ra "tối hậu thư" cho hàng loạt dự án cầu không có đường dẫn 24/03/2026 18:39

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nếu cần thiết thì chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, không để dây dưa kéo dài đối với nhiều dự án cầu không có đường dẫn.

Ngày 24-3, UBND TP Đà Nẵng cho hay UBND TP đã có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai công việc, hoàn thiện đường dẫn các công trình cầu đã đầu tư.

Theo UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, UBND TP đã chỉ đạo triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông để phát triển hạ tầng. Các chủ đầu tư, đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực. Nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, hiện có nhiều công trình cầu đã hoàn thành hoặc thi công cơ bản hoàn thành phần cầu nhưng chưa hoàn thành phần đường dẫn.

Cầu Quảng Đà tại Đà Nẵng đã thông xe nhưng thiếu đường dẫn một bên. Ảnh: TẤN VIỆT

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phần lớn do yếu tố khách quan là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, khó khăn về vật liệu thi công kèm theo sự vào cuộc chưa quyết liệt của hệ thống chính trị tại một số địa phương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư các dự án chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình và giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng dự án.

Trong đó, xác định rõ mốc thời gian, khối lượng công việc còn lại, kế hoạch giải ngân và các nội dung vướng mắc (nếu có) để đảm bảo tiến độ hoàn thành của từng dự án theo thời gian dự kiến.

Các kế hoạch tiến độ chi tiết báo cáo UBND TP trước ngày 31-3. Trong đó lưu ý phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách của từng cơ quan, từng dự án. Cá nhân hóa trách nhiệm để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phân công bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Chủ đầu tư các dự án rà soát, xử lý đối với các nhà thầu yếu kém theo quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan. Trường hợp cần thiết thì chấm dứt hợp đồng, không để tình trạng dây dưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành.

Chủ tịch UBND TP thống nhất chủ trương tổ chức khảo sát, nghiên cứu, thực hiện thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại các cầu: cầu ĐH14, cầu ĐH7 - cầu thôn 3, cầu Nghĩa Tự, cầu Nguyễn Duy Hiệu, cầu Quảng Đà.

UBND phường Điện Bàn được giao chủ trì đề xuất đầu tư dự án xây dựng đường dẫn vào cầu ĐH14.ĐB phía địa phận phường Điện Bàn. Các dự án còn lại, Sở Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND TP triển khai thực hiện dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP được giao rà soát, giải quyết các vướng mắc, tồn tại về mặt bằng. Đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ giải phóng mặt bằng hai dự án là đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn.

Dự án thứ hai là đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT609C. Cùng với đó là các dự án liên quan giải phóng mặt bằng, tái định cư theo chủ trương của lãnh đạo UBND TP.

Sở NN&MT được giao chủ trì tham mưu UBND TP giải quyết kiến nghị của các địa phương và chủ đầu tư đối với vướng mắc về giá đất khu tái định cư công trình cầu Nghĩa Tự; vướng thủ tục khai thác mỏ đất công trình cầu Bình Sa đi Bình Hải.