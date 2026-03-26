Xe bánh mỳ gây 'sốt' ở Đà Nẵng bị lập biên bản vì lấn chiếm vỉa hè 26/03/2026 21:55

Ngày 26-3, UBND phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường đã kiểm tra, xử lý xe bánh mỳ tại góc đường Đỗ Bá - Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, đơn vị này đã kiểm tra và làm việc với bà TK, chủ xe bánh mỳ nói trên. Qua kiểm tra, xe bánh mỳ của bà TK lấn chiếm vỉa hè buôn bán không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông.

Xe bánh mỳ gây "sốt" ở Đà Nẵng bị lập biên bản. Ảnh: 1022

Tổ kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu bà TK chấm dứt hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè, chấp hành di chuyển xe bánh mỳ khỏi vị trí, trả lại hiện trạng vỉa hè dành cho mục đích giao thông. Đến nay, bà TK đã chấp hành yêu cầu của Tổ kiểm tra.

Trước đó, một công dân phản ánh trên Cổng góp ý Đà Nẵng về xe bánh mỳ này buôn bán lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Được biết, xe bánh mỳ của bà TK thời gian qua gây "sốt" với du khách quốc tế và trên mạng xã hội. Nhất là sau khi có video review của một du khách nước ngoài.

Khách Tây thường mất khoảng 30 phút xếp hàng mới mua được một ổ bánh mỳ tại đây vào mỗi buổi chiều.

Như PLO đã thông tin, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch số 109 triển khai thực hiện công tác quản lý bảo đảm trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP.

Theo đó, Đà Nẵng nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Người dân không được phép đặt để, lắp đặt các biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh… trên vỉa hè, lòng đường.

Sáng 29-3 tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức ra quân cấp TP để lập lại trật tự vỉa hè.