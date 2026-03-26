Điều chỉnh quy hoạch dự án bất động sản lấn sông Hàn ở Đà Nẵng 26/03/2026 08:51

Ngày 26-3, UBND phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay UBND phường này đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án bất động sản, bến du thuyền Đà Nẵng.

Khu đất lập điều chỉnh quy hoạch có ranh giới phía bắc và phía tây giáp sông Hàn, phía đông giáp đường Lê Văn Duyệt, phía nam giáp sông Hàn và đất công viên.

Khu đất dự án bất động sản, bến du thuyền Đà Nẵng lấn ra sông Hàn. Ảnh: TẤN VIỆT

Diện tích phạm vi điều chỉnh quy hoạch là hơn 60.000 m2. Trong đó, diện tích khu vực lập quy hoạch điều chỉnh hơn 50.000 m2, diện tích khu vực thuê mặt nước 10.000 m2.

Thời hạn lập quy hoạch theo thời hạn quy hoạch phân khu được phê duyệt. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền chấm dứt theo quy định pháp luật thì quy hoạch chi tiết hết hiệu lực.

Mục tiêu quy hoạch là phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng và mỹ quan đô thị. Từ đó tăng thêm sự sinh động, lung linh cho sông Hàn.

Kết nối hài hòa, xuyên suốt không gian xanh phía sông có công viên phục vụ công cộng. Bố trí đường cảnh quan ven sông hình thành tuyến đường đi bộ có tầm nhìn cảnh quan thoáng rộng, đảm bảo môi trường sinh thái.

Công trình cao tầng có khoảng cách được điều chỉnh hài hòa với tổng quan kiến trúc đô thị, đảm bảo môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

UBND phường Sơn Trà điều chỉnh ranh giới dự án phù hợp với chủ trương điều chỉnh vỉa hè phía tây đường Lê Văn Duyệt, từ 12 m còn 9 m để bù đắp vào tuyến đường ven sông Hàn mở rộng từ 8 m thành 20 m đoạn qua dự án.

Việc điều chỉnh quy hoạch cũng theo hướng tăng mật độ cây xanh, lối đi công cộng tại khu vực bờ sông Hàn; kết nối các khu chức năng khác của dự án. Qua đó tạo không gian mở và nâng cấp, cải tạo, bố trí thêm hành lang xanh để phát huy địa thế nằm cạnh sông Hàn của dự án.

Bên cạnh đó còn điều chỉnh vị trí hai khối cao tầng vào trung tâm của dự án; điều chỉnh chia lại các lô đất thấp tầng; điều chỉnh ranh giới thuê mặt nước để tổ chức khu bến thuyền ven sông Hàn.

Diện tích thuê mặt nước vẫn giữ nguyên 10.000 m2 và khớp nối quy hoạch với các khu vực lân cận.

Như PLO đã thông tin, dự án nói trên do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đây là dự án có diện tích lấn sông Hàn, từng gây dư luận trái chiều suốt thời gian dài.