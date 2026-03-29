Phía Nam Đà Nẵng có thêm khu công nghiệp rộng 435 ha 29/03/2026 14:59

Ngày 29-3, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Tam Anh – An An Hòa tại xã Tam Anh, TP Đà Nẵng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, KCN Tam Anh – An An Hòa rộng hơn 435 ha, có tổng mức đầu tư khoảng 4.152 tỉ đồng, cách cảng Thaco Chu Lai 4 km, cảng Dung Quất 32 km, cảng Tiên Sa 80 km, sân bay Chu Lai 10 km, sân bay quốc tế Đà Nẵng 70 km.

Khi hình thành, KCN Tam Anh – An An Hòa ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn như điện – điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô, phương tiện động cơ, dược phẩm, vật liệu, chế biến sâu, logistics – kho bãi, các ngành dịch vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh việc khởi công dự án KCN Tam Anh - An An Hòa là minh chứng cho sức mạnh hợp nhất hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng, xóa bỏ các rào cản hành chính chồng chéo để tạo ra một vùng kinh tế động lực thống nhất, biến khu vực phía Nam TP trở thành hạt nhân tăng trưởng mới.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, KCN này sẽ đóng vai trò quan trọng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, hình thành khu vực công nghiệp rộng lớn theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện bức tranh kinh tế vùng, giúp giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.