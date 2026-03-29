Từ TP.HCM ra Quảng Ngãi đấu giá đất, 'thổi' giá gấp 8 lần, trúng 16 lô rồi bỏ cọc 29/03/2026 09:31

(PLO)- Giá nhiều lô đất được đẩy lên gấp 7-8 lần so với giá khởi điểm nhưng sau đó người trúng đấu giá bỏ cọc.

Ngày 29-3, lãnh đạo UBND xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND xã này đã hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá 28 lô đất thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) giai đoạn 2.

Đây là 28 trong tổng số 38 lô đất được Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú Chi nhánh TP.HCM tổ chức đấu giá thành công hồi tháng 8-2025 và đã được UBND xã Trà Giang công nhận kết quả.

Khu đất đưa ra đấu giá. Ảnh: ĐC

Thời điểm tổ chức, phiên đấu giá thu hút hơn 2.000 hồ sơ tham gia. Toàn bộ 38 lô đất được đấu giá thành công, tổng giá trúng gần 32 tỉ đồng, tăng hơn 27 tỉ đồng so với giá khởi điểm (hơn 4,7 tỉ đồng).

Theo UBND xã Trà Giang, việc hủy kết quả được thực hiện theo đề nghị của cơ quan thuế do người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn sau khi có thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Cụ thể, có 25 lô tại khu tái định cư thôn 1, xã Nghĩa Lâm, nay là xã Trà Giang và ba lô tại khu dân cư xã Nghĩa Thắng (giai đoạn 1), huyện Tư Nghĩa, nay là xã Trà Giang bị hủy kết quả trúng đấu giá.

Các lô đất có diện tích 120- 150 m²/lô, tổng diện tích hơn 4.200 m². Tiền đặt trước mỗi lô 20- 60 triệu đồng, tổng cộng khoảng 670 triệu đồng. Tổng giá trúng của 28 lô gần 23 tỉ đồng; với việc hủy kết quả, người trúng đấu giá mất toàn bộ tiền đặt trước.

Trong số các trường hợp bỏ cọc có khách hàng LNL (49 tuổi, ngụ TP.HCM) trúng 16 lô với tổng giá hơn 13 tỉ đồng, tiền đặt trước gần 400 triệu đồng.

Khi tham gia đấu giá, người này đã trả giá các lô đất lên rất cao, gấp 7-8 lần giá khởi điểm. Chẳng hạn, lô OM01:16 từ gần 93 triệu đồng được trả lên gần 743 triệu đồng; lô OM02:04 từ 94 triệu đồng lên hơn 764 triệu đồng; lô OM01:01 từ hơn 324 triệu đồng lên hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn có các trường hợp khác như bà Nguyễn Thị Bích L (ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) bỏ cọc ba lô; bà Hồ Thị P (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) bỏ cọc 2 lô.

Theo thông tin, 38 lô đất đưa ra đấu giá là quỹ đất dôi dư sau khi hoàn thành tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 623B. Tổng diện tích hơn 5.770 m², đều là đất ở nông thôn, đã hoàn thiện hạ tầng.

Giá khởi điểm được xác định theo bảng giá đất hiện hành, dao động từ 600.000 đồng đến hơn 2,3 triệu đồng/m², tương đương 100- 320 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ gần 20 triệu đến hơn 64 triệu đồng/lô, tùy vị trí.