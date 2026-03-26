Một cá nhân ở Hà Nội trúng đấu giá khu 'đất vàng' bỏ hoang hơn 20 năm ở Nha Trang 26/03/2026 11:34

(PLO)- Một cá nhân ở TP Hà Nội trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang, Khánh Hòa với giá hơn 700 tỉ đồng.

Ngày 26-3, Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có thông báo nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với ông NXT (ngụ phường Phúc Lợi, TP Hà Nội).

Ông T là người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Khu đất 48-48A có vị trí đắc địa, cách biển chỉ 50 m. Ảnh: XUÂN HOÁT

Gần 200 triệu/m2 cho "đất vàng" ven biển

Trước đó, ngày 12-3, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại khu đất 48-48A đường Trần Phú.

Theo đó, khu đất 48-48A có diện tích hơn 3.642 m2, được ông NXT trúng đấu giá với giá hơn 719 tỉ đồng, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Số tiền trúng đấu giá ông T sẽ thanh toán làm hai đợt.

Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, trong trường hợp người trúng đấu giá nộp chậm so với thời hạn quy định, người nộp thuế sẽ phải tự xác định và nộp thêm tiền chậm nộp được tính theo tỉ lệ 0,03% mỗi ngày trên số tiền chưa thanh toán.

Khu đất 48 - 48A có vị trí đắc địa bậc nhất ở Nha Trang, có hai mặt tiền đường Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện quảng trường 2-4, trung tâm hội nghị 46 Trần Phú, cách biển chỉ 50 m.

Được xây công trình cao tối đa 40 tầng

Theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất mà UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, nhà đầu tư thắng đấu giá sẽ được thực hiện dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp cao 40 tầng, bốn tầng hầm, mật độ xây dựng 80%.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án đầu tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại khu đất sẽ là công trình phục vụ mục đích thương mại, du lịch hiện đại, cao cấp để kinh doanh, như lưu trú, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ăn uống… Dự án có tổng mức đầu tư tối thiểu hơn 1.180 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu người trúng đấu giá phải mua toàn bộ tài sản hiện có trên đất gồm, phần móng của nhà khách UBND tỉnh đã thi công, nhà khách Hải quan cũ, nhà bảo vệ, tường rào với tổng giá trị tài sản hiện có trên đất hơn 13 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, khu đất 48 - 48A bỏ hoang gần 22 năm nay. Năm 2008, UBND tỉnh Khánh Hòa bán bán đấu giá khu đất trên cho Công ty In - Thương mại và dịch vụ. Đến năm 2011, tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho doanh nghiệp công ty này.

Khu đất bỏ hoang hàng chục năm giữa trung tâm phố biển Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau đó, công ty này không thực hiện dự án nên UBND tỉnh Khánh Hòa hủy kết quả đấu giá khu đất. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là số tiền trúng đấu giá khu đất hơn 236 tỉ đồng và tiền lãi nộp chậm. Vì lý do này, UBND tỉnh Khánh Hòa có nhiều văn bản đề nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan có ý kiến để tháo gỡ vướng mắc.

Ngoài ra, năm 2013, Cơ quan Thanh tra- giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện thanh tra toàn diện công ty này. Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.

Đến tháng 8-2014, khu đất bị kê biên để phục vụ điều tra; đến tháng 6-2015 được hủy bỏ lệnh kê biên. Nhiều năm qua, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất trên nhưng không thành vì nhiều lý do.

Hiện khu đất 48 - 48A được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý.