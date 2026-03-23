Khánh Hòa sẽ xử lý đơn vị khởi công dự án chỉ để... lấy thành tích 23/03/2026 16:30

Ngày 23-3, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, cấp quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện một số nội dung đối với các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn.

Cấm khởi công dự án, công trình theo kiểu đánh trống bỏ dùi

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị kể trên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quản lý, rà soát, báo cáo UBND tỉnh về các dự án khánh thành, khởi công thời gian qua.

Dự án đường nối Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná phải xin gia hạn tiến độ. Ảnh: H.H

Quán triệt sâu sắc yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, đánh giá hiệu quả đầu tư trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện, không để xảy ra tình trạng các dự án, công trình khởi công mang tính hình thức đánh trống bỏ dùi, triển khai chậm, kém hiệu quả.

Ngoài ra, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị (cơ quan chủ quản, chủ đầu tư/nhà đầu tư), cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc này phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả triển khai nhiệm vụ được phân công; kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng tiến độ cụ thể của từng dự án, hiệu quả sử dụng nguồn lực và việc khắc phục kịp thời các tồn tại, vướng mắc; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ kéo dài, thất thoát, lãng phí.

Sẽ thanh, kiểm tra dự án có dấu hiệu bất cập, phức tạp

Với các dự án đầu tư công, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo bố trí đủ nguồn lực đáp ứng tiến độ dự án, tránh lãng phí.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là một trong nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XH

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ưu tiên bố trí đủ vốn theo nhu cầu các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 theo quy định; có giải pháp điều hành kịp thời phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, trường hợp khó khăn phải báo cáo ngay cấp thẩm quyền để có phương án xử lý.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa được giao trách nhiệm tham mưu, thanh tra, kiểm tra các dự án có dấu hiệu bất cập, phức tạp, bảo đảm việc thực hiện triển khai các dự án đúng quy định, không để chậm tiến độ, đáp ứng hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí, tiêu cực, trục lợi cá nhân.

Văn phòng UBND tỉnh phải đôn đốc, kiểm tra công việc và thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, tổ chức kiểm tra thực tế để nghe báo cáo tiến độ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc các dự án.