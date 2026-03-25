Đồng Nai lên kế hoạch đấu giá 107 khu đất 25/03/2026 14:15

(PLO)- Theo kế hoạch, trong năm nay tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện đấu giá 107 khu đất trên địa bàn.

Ngày 25-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch, có tổng cộng 107 khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá năm 2026. Trong đó, có 7 khu đất hơn 184ha chuyển tiếp từ năm 2025 sang và sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để giao đất hoặc tiếp tục đấu giá.

Trong tổng số khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá có 73 khu, thửa đất diện tích khoảng 324ha, được tỉnh chỉ đạo ưu tiên tập trung nguồn lực tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu ngân sách; có 5 khu đất diện tích khoảng 832ha sẽ được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá.

Khu đất hơn 51ha tại phường Trấn Biên sẽ được đưa ra đấu giá đất trong thời gian tới. Ảnh: PT.

Ngoài ra, 20 khu đất, thửa đất gần 3 ngàn ha phải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan để đảm bảo đủ điều kiện đấu giá trong năm nay.

Có 2 khu đất thuộc phạm vi dự án sân bay Long Thành, tổng diện tích khoảng gần 90ha, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá và nộp về ngân sách Trung ương theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thẩm định hồ sơ tham gia và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình đấu giá.

Tỉnh yêu cầu công tác đấu giá phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn các hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Các khu đất đưa ra đấu giá phải đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai; phương án đấu giá cần thể hiện đầy đủ thông tin về vị trí, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, đối tượng tham gia và các nghĩa vụ tài chính liên quan.