Khu đất hơn 51ha đầu tiên tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được bán đấu giá 08/11/2025 11:16

(PLO)- Khu đất rộng 51,6 ha tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ được đưa ra đấu giá để xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ lớn nhất tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất khu đất rộng 51,6 ha tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Đây là khu đất nằm trong khu vực rộng 154 ha được ưu tiên giải phóng mặt bằng trước để xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Đồng Nai.

Khu đất này chạy dọc trên con đường Lê Văn Duyệt (từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo), tiếp giáp sông Đồng Nai, Quốc lộ 1, khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai.

Tính theo bảng giá đất, khu đất này có giá gần 2.118 tỉ đồng.

Theo phương án, chỉ đấu giá diện tích gần 21,5 ha, bao gồm đất ở, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hoá.

Khu đất hơn 51ha nằm trong KCN Biên Hoà 1 sẽ được đấu giá theo dự kiến vào tháng 12-2025. Ảnh: VŨ HỘI.

Diện tích còn lại hơn 30 ha không đấu giá gồm đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đó là Công viên Lam Sơn (diện tích 0,9 ha).

Đây là công trình có yếu tố lịch sử và tòa nhà Sonadezi cao 21 tầng là trụ sở của Tổng công ty phát triển công nghiệp Sonadezi, được khánh thành năm 2013.

Tổng vốn đầu tư dự án bao gồm giá khởi điểm đấu giá và dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng khoảng hơn 23.000 tỉ đồng. Trong đó, giá khởi điểm đấu giá sẽ được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 rộng 320 ha, là khu công nghiệp đầu tiên và lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập năm 1963.

Do quá lâu đời, cũ kỹ, khu công nghiệp này có nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất, đồng thời lại nằm sát sông Đồng Nai nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao.

Năm 2008, Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng khu công nghiệp này để phát huy lợi thế tiềm năng của khu vực. Đến năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Năm 2024, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Trong đề án, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đề án Chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường bao gồm 2 khu vực. Khu vực Trung tâm Chính trị - hành chính của tỉnh sẽ có quy mô diện tích khoảng 44ha và khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 283ha