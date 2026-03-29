Bộ Xây dựng đề nghị địa phương phối hợp để hoàn thiện cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 29/03/2026 10:01

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, bổ sung nguồn cát thi công.

Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp khẩn trương tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu để hoàn thiện các hạng mục bổ sung của cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đồng thời sớm triển khai tuyến Võ Văn Kiệt kéo dài.

Cao tốc còn vướng mặt bằng

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được đưa vào khai thác từ cuối tháng 12-2023. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn đang tiếp tục thi công một số hạng mục bổ sung.

Theo Bộ Xây dựng, các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án đã được hoàn tất. Bộ đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận triển khai lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2026.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang thi công các hạng mục bổ sung.

Dù vậy, tiến độ dự án đang gặp vướng mắc về mặt bằng và vật liệu xây dựng ở một số địa phương. Tại Vĩnh Long, hiện vẫn còn 31/124 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa phê duyệt phương án bồi thường và chưa di dời đường dây điện 220kV.

Về vật liệu, địa phương đã ưu tiên khoảng 150.000 m³ cát phục vụ thi công, song vẫn còn thiếu khoảng 150.000 m³ so với nhu cầu.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ cho chủ đầu tư trong tháng 4 tới.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu, ưu tiên cung ứng đủ khối lượng cát còn thiếu, đáp ứng tiến độ dự án.

Thêm vào đó, địa phương phải sớm bố trí vốn, hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai tuyến đường Võ Văn Kiệt kéo dài, bảo đảm kết nối đồng bộ và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Tại Đồng Tháp, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, tuy nhiên vẫn còn ba hộ dân chưa đồng ý di dời nhà cửa. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, vận động, giải quyết dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 15-4.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 23 km, quy mô 4 làn xe hạn chế. Hiện một số doanh nghiệp đã đề xuất nghiên cứu mở rộng tuyến lên 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Bộ Xây dựng cho biết đã giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên, phương án này sẽ được xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp theo quy định.

Thiếu hàng triệu m³ vật liệu cho dự án cao tốc khu vực phía Nam

Bộ Xây dựng cũng có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang đề nghị hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP.

Theo chủ đầu tư, dự án cần khoảng 6,9 triệu m³ cát đắp nền và 3,5 triệu m³ đá. Hiện nhà đầu tư đã được Đồng Tháp cấp ba mỏ cát với trữ lượng khoảng 4 triệu m³, nhưng còn vướng thủ tục đóng cửa mỏ.

Đối với cát thương mại, mới phân bổ khai thác được 0,24 triệu m³, phần còn lại khoảng 2,66 triệu m³ đang chờ ý kiến từ UBND tỉnh Đồng Tháp.

Trong khi đó, các nhà thầu đã huy động máy móc, nhân lực để triển khai thi công, hướng đến mục tiêu sớm đưa dự án vào khai thác, giảm áp lực giao thông trên tuyến TP.HCM - Cần Thơ.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị tỉnh An Giang cho phép tiếp cận, thăm dò và cấp phép khai thác hai mỏ đá theo cơ chế đặc thù, gồm mỏ đá andesit núi Dài Lớn (diện tích hơn 70 ha, trữ lượng trên 30 triệu m³) và mỏ đá granit núi Bà Đội (diện tích gần 37 ha, trữ lượng tương đương).