TP Cần Thơ: Nói cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng chậm do thiếu cát là không đúng 23/09/2025 19:14

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư đánh giá chính xác về nguyên nhân tiến độ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng chậm do đâu để TP có chỉ đạo phù hợp.

Chiều 23-9, UBND TP Cần Thơ họp với các sở, ngành liên quan nghe báo cáo, đôn đốc tiến độ thi công Dự án thành phần (DATP) 2, 3, 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp đến nay, DATP 2 đạt hơn 43% giá trị hợp đồng, DATP 3 đạt hơn 48% và DATP 4 đạt hơn 41%. Năm 2025 được giao kế hoạch vốn là hơn 7.285 tỉ đồng, đã giải ngân hơn 1.884 tỉ, đạt gần 26%.

Tổng nhu cầu cát cho cả ba DATP khoảng 20 triệu m3, trong đó đã xác định nguồn khoảng 17,5 triệu m3, khai thác về công trình gần 7 triệu m3, còn lại gần 2,6 triệu m3 đang tiếp tục liên hệ với các địa phương (An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long) để thực hiện thủ tục khai thác, bổ sung nguồn cát cho dự án.

Hiện nay tiến độ thực hiện các cầu trên tuyến đạt và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên phần đường chưa đạt tiến độ theo yêu cầu do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường còn chậm. Chủ đầu tư đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phối hợp khảo sát thực hiện nghiên cứu điều chỉnh giải pháp thiết kế và biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cuộc họp cũng nghe báo cáo thêm của từng DATP, công tác khai thác cát, tiến độ giải ngân...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa khẳng định, do tốc độ khai thác cát chậm chứ không phải hết công suất, chờ mỏ khác. Vì thế nói không có cát nên nhà thầu chậm tiến độ thi công là không phải, mà do nhà thầu khai thác cát chưa hết công suất, nếu cát về nhiều hơn thì tiến độ sẽ được đẩy lên.

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu sắp tới chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ so với kế hoạch đề ra là chậm hay vượt, so với tiến độ Thủ tướng yêu cầu đạt hay không, tiến độ theo hợp đồng thì như thế nào, so với Nghị quyết Quốc hội thì ra sao… Để từ đó ủy ban có định hướng chỉ đạo sát hợp hơn.

Cạnh đó, phải báo cáo kỹ về kế hoạch từng mỏ đề ra khai thác cát là bao nhiêu và thực hiện đạt bao nhiêu, cụ thể từng ngày, tuần, tháng. Cùng đó là báo cáo về kế hoạch giải ngân cũng phải làm hàng tháng, phải nêu rõ nhà thầu nào, gói thầu nào không đạt…

“Đổ thừa chậm do cát là không đúng. Cát chưa đem về công trường hết, nếu mà đem về hết so với trữ lượng đang có thì tiến độ sẽ được đẩy lên nhiều” – Phó Chủ tịch TP Cần Thơ khẳng định và phân tích, nhu cầu cần 20 triệu m3 cát, xác định các mỏ có 17 triệu m3, nhưng sử dụng mới có 6,9 triệu m3, phải chi xài hết 17 triệu m3 này mà không còn cát cung cấp nữa thì nói chậm do cát mới đúng.

Theo đó, ông Hòa yêu cầu phải đánh giá kỹ lại để từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn đến chậm là sao, do giải pháp thi công hay do năng lực nhà thầu, hay nhân lực, thiết bị chưa đáp ứng, để có điều phối cho hài hòa.

Từ đó, ông đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp lập tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm và tới tháng 7-2026, xem công việc còn lại là bao nhiêu trong từng gói thầu để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp. Gắn với đó là kế hoạch giải ngân cho từng dự án, kế hoạch khai thác cát hàng tháng phải đạt khối lượng bao nhiêu…

“Thời gian không còn nhiều để chúng ta nói chung chung nữa” – ông Hòa lưu ý.